Orlen i NCBR wspólnie na rzecz rozwoju bioproduktów

Bioprodukty stanowią zrównoważoną alternatywę dla surowców kopalnych. Jako uzupełnienie polskiej bazy surowcowej stają się więc ważnym elementem transformacji systemu energetycznego opartego na odnawialnych źródłach. PKN ORLEN i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiły nabór do wspólnego programu grantowego NEON, czyli NEW ORLEN – w pierwszym konkursie będzie można pozyskać 35 mln zł na projekty związane z produkcją ekologicznej biomasy z roślin, których uprawa nie zaburzy ekosystemu

Zgodnie ze strategią ORLEN2030, koncern realizuje projekty w obszarze biopaliw, biomateriałów i recyklingu, wpisujące się w założenia gospodarki cyrkularnej. Program NEON wspiera rozwój tych technologii i osiągnięcie przez koncern celu neutralności emisyjnej do 2050 roku. Konkurs organizowany wspólnie z NCBR powoli wyłonić innowacyjne rozwiązania, które wzmocnią ten zaawansowany technologicznie obszar działalności PKN ORLEN.

Bioprodukty dodane po przetworzeniu do tradycyjnych paliw, przyczyniają się do ograniczenia śladu węglowego generowanego przy ich użyciu. Mogą też być stosowane w przemyśle petrochemicznym jako składniki tworzyw sztucznych, na czym również korzysta środowisko naturalne. Dlatego zależy nam na zwiększeniu udziału alternatywnych surowców w naszej bazie, szczególnie że rośliny niezbędne do ich wytworzenia mogą być uprawiane w Polsce. W programie NEON stawiamy na innowacyjne rozwiązania, ponieważ to one decydują o naszej przewadze konkurencyjnej. Liczymy więc na kreatywność uczestników konkursu, który kierujemy do konsorcjów jednostek naukowych i naukowo-przemysłowych. Najlepsze koncepcje zostaną przez nas wykorzystane. Dlatego spodziewamy się nowatorskich pomysłów, które pozwolą nam wzmocnić pozycję koncernu na rynku bioproduktów – mówi Arkadiusz Majoch, dyrektor Biura Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii w PKN ORLEN.