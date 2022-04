Obywatele Ukrainy mogą płacić podatki w Polsce

Polska przyjęła do tej pory ok. 2,5 mln uchodźców z Ukrainy. Według naszych analiz kraj ten będzie musiało opuścić ponad 11 mln osób. Od ok. 2,8 mln do 7,3 mln uciekinierów może zostać w naszym kraju - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej