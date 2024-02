Ukraińcy w Polsce dominują - najnowsze dane

Ponad 80 procent cudzoziemców osiedlających się w Polsce to obywatele Ukrainy - wynika z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Dwa lata po rosyjskiej agresji 950 tys. ukraińskich uchodźców korzysta w Polsce z ochrony czasowej. 63 procent z nich to kobiety i dzieci.

Według UdSC od 24 lutego 2022 r. sytuacja migracyjna w Polsce zdominowana jest przez wzmożony napływ obywateli Ukrainy. „Są oni zdecydowanie najliczniejszą grupą cudzoziemców w Polsce, stanowiąc około 80 procent ogółu osiedlających się w kraju obcokrajowców” - zwrócił uwagę rzecznik Urzędu Jakub Dudziak.

Kogo objęła ochrona czasowa?

Podkreślił, że większość obywateli Ukrainy przebywa w Polsce korzystając z ochrony czasowej, czego potwierdzeniem jest otrzymanie numeru PESEL, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Obecnie zarejestrowanych na tej podstawie jest 950 tys. osób.

Rzecznik UdSC dodał, że łącznie ważne zezwolenia na pobyt w kraju posiada natomiast 1,49 mln osób. Dla porównania, rok temu było to 1,4 mln osób.

Kobiety dominują

„Wśród obywateli Ukrainy objętych obecnie ochroną czasową około 63 procent stanowią kobiety. Jednocześnie wśród osób pełnoletnich kobiety to 75 procent. Co drugi zarejestrowany obywatel Ukrainy to dziecko” - przekazał Jakub Dudziak.

Wskazał, że 459 tys. obywateli Ukrainy posiada ważne zezwolenia na pobyt czasowy. „W zdecydowanej większości są one wydawane w związku z podejmowaniem pracy. Nieco ponad 77 tys. osób dysponuje natomiast zezwoleniami na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE. Rozmieszczenie terytorialne Ukraińców osiedlających się w Polsce charakteryzuje się koncentracją w województwach z dużymi aglomeracjami miejskimi” - poinformował.

Zaznaczył, że powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz.

PAP/ as/