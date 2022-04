Google wydaje 9,5 mld dol., by pracownicy wrócili do biur

Google ogłosił, że planuje wydać 9,5 mld dol. w Stanach Zjednoczonych na biura i centra danych. W ubiegłym roku inwestycje w rozwój giganta IT wyniosły 7 mld dol. Dzięki inwestycjom w tym roku ma powstać przynajmniej 12 tys. miejsc pracy, głównie w centrach danych w stanach Newada, Nebraska i Wirginia – informuje Reuters

Spółka technologiczna stara się przekonać pracowników do powrotu do biur w USA, Wielkiej Brytanii i krajach Azji i Pacyfiku. W nadziei na nakłonienie pracowników do powrotu do miejsc pracy z domu, do czego przyzwyczaili się w czasie epidemii Covid-19 pracując w trybie zdalnym, Google obecnie wymaga pracy w biurach przez trzy dni w tygodniu.

Może wydawać się to nieintuicyjne, że inwestujemy w fizyczne biura w czasie, kiedy nauczyliśmy się elastyczności w naszym podejściu do pracy. Sądzimy jednak, że inwestycje w kampusy są obecnie ważniejsze, niż kiedykolwiek wcześniej – stwierdził Google w oświadczeniu.

reuters.com/mt