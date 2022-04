Nowoczesne uzbrojenie na pokładzie Moskwy? "Rakiety Neptun!"

Rosjanie niech się cieszą, bo po trafieniu ich okrętu tymi rakietami wreszcie na pokładzie pojawiło się nowoczesne uzbrojenie – ironicznie stwierdził komandor rezerwy Marynarki Wojennej Maksymilian Dura, cytowany w mediach społecznościowych

Żart komandora Marynarki Wojennej uwypukla strategiczną i wizerunkową stratę rosyjskiej floty, w szczególności sztandarowej Floty Czarnomorskiej, ponieważ zatopiony w czwartek krążownik Moskwa stanowił najpotężniejszy okręt tej floty. Moskwa została najprawdopodobniej unieszkodliwiona w kilka sekund trafieniem dwiema rakietami typu Neptun, będącymi częścią ukraińskiej, jak się okazuje, ultranowoczesnej obrony przeciwokrętowej. W chwili trafienia Neptunami Moskwa była oddalona o około 100 km od ukraińskiego wybrzeża i po kilku godzinach, wraz z całym swoim militarnym wyposażeniem, poszła na dno.

O czym to świadczy? O tym, jaki niebezpieczny oręż stanowi obecnie broń rakietowa, kierowana, zdolna do punktowych trafień na odległość setek kilometrów. Rosjanie z pewnością też taką broń posiadają, jednak chluba Floty Czarnomorskiej, krążownik rakietowy Moskwa, nie był zdolny do namierzenia, a przede wszystkim do obrony przed wystrzelonymi nowoczesnymi przeciwokrętowemu pociskami z systemu Neptun.

Brak spektakularnych sukcesów „drugiej najpotężniejszej armii świata” w 50 dni od rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę - która miała potrwać dwa do trzech dni - pokazuje, że we współczesnej wojnie liczy się nie tylko wola podboju, ale także nowoczesne uzbrojenie. A takim Rosjanie się aż tak bardzo nie popisali.

Stąd żart komandora Maksymiliana Dury.

Rosjanie niech się cieszą bo po trafieniu ich okrętu tymi rakietami wreszcie na pokładzie pojawiło się nowoczesne uzbrojenie – powiedział Dura zacytowany na Twitterze.

