Podatki: Nowe terminy dla ryczałtów

Obowiązujące obecnie terminy wyboru rodzaju PIT i formy jego rozliczania, dla osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą ulegną zmianie. Nowe rozwiązania wprowadza kolejna projektowana modyfikacja tego pakietu, jaka przygotowywana jest w ramach Polskiego Ładu – pisze we wtorek „Puls Biznesu”.

Dziennik informuje, że „obecnie zeznania są składane w różnych terminach, zależnie od formy opodatkowania. Najwięcej czasu mają na to osoby rozliczające się według skali podatkowej – do 30 kwietnia (w tym roku jest to niedziela, więc do 2 maja)”. „Podatnicy będący na ryczałcie ewidencjonowanym rozliczali się do 28 lutego, a na karcie podatkowej – składali deklarację o wysokości składki zdrowotnej zapłaconej w poprzednim roku do 31 stycznia”.

„Puls Biznesu” pisze, że „opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą sporządzać i wysyłać roczny PIT-28 lub PIT-28S (przeznaczony dla przedsiębiorców w spadku) do 20 kwietnia. Termin ma obowiązywać już w czasie zeznań składanych za 2022 r.”

Jak podaje gazeta, „zmiana formy opodatkowania w 2022 r. ma przysługiwać wyłącznie przedsiębiorcom opłacającym PIT według jednolitej stawki 19 proc. oraz w formie ryczałtu ewidencjonowanego”. „Poza tym będą oni mogli przejść wyłącznie na zasady ogólne”.

„Z projektu wynika też, że podatnicy podlegający ryczałtowi ewidencjonowanemu przez 1 lipca 2022 r. będą mogli do 22 sierpnia 2022 złożyć oświadczenie o rezygnacji z tego opodatkowania od lipca do końca roku” – czytamy. „W takim przypadku po zakończeniu roku rozliczą swoje przychody dwukrotnie - w PIT-28 wykażą przychody osiągnięte do 30 czerwca, a w PIT-36 dochody uzyskane od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.”.

PAP/ as/