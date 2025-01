Prezes PZU odwołany w trybie natychmiastowym!

Prezes PZU Artur Olech został w poniedziałek odwołany przez radę nadzorczą ze stanowiska. Jak poinformowała spółka, jednocześnie rada nadzorcza powierzyła obowiązki prezesa zarządu PZU Andrzejowi Klesykowi.

Jak zaznaczyło PZU, uchwała o odwołaniu Olecha nie zawiera przyczyn; weszła w życie z chwilą podjęcia.

Również z chwilą podjęcia weszła w życie uchwała o delegowaniu Klesyka z rady nadzorczej do wykonywania czynności prezesa zarządu PZU do czasu powołania nowego prezesa, jednak na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Artur Olech został p.o. prezesa PZU 27 marca 2024 r.; funkcję prezesa mógł objąć dopiero po zgodzie KNF, co nastąpiło 19 lipca 2024 r.

Come back Andrzeja Klesyka do PZU

Andrzej Klesyk członkiem rady nadzorczej PZU został 21 stycznia 2025 r. Wcześniej był prezesem PZU w latach 2007-2015, zrezygnował 8 grudnia 2015 r. po przejęciu władzy przez PiS. W czasie jego prezesury w 2009 r. zakończony został konflikt Ministerstwa Skarbu Państwa z Eureko ws. prywatyzacji PZU, dzięki czemu Skarb Państwa uniknął zagrożenia płacenia miliardowego odszkodowania, a PZU miało otwartą drogę do oferty publicznej. W maju 2010 r. akcje PZU zadebiutowały na warszawskiej giełdzie.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi PZU - spółka giełdowa. W skład Grupy wchodzą m.in.: PZU Życie SA, Link4 TU SA, TUW PZUW, Alior Bank SA, Bank Pekao SA. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.

PAP, sek

