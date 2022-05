"Bild": Scholz musi teraz pojechać do Kijowa

Reputacja Niemiec na Ukrainie i całym świecie została nadszarpnięta przez strategię gry na zwłokę stosowaną przez Scholza. Kanclerz powinien wysłać sygnał wsparcia dla Ukrainy i pojechać do Kijowa - pisze w weekendowym wydaniu „Bilda” Paul Ronzheimer, zastępca redaktora naczelnego, reporter wojenny z Ukrainy

Zwraca jednocześnie uwagę, że „jedno jest jednak absolutnie pewne: reputacja Niemiec na Ukrainie i na całym świecie została bardzo nadszarpnięta przez strategię gry na zwłokę stosowaną przez Scholza w ostatnich tygodniach”.

Wreszcie mógłby pokazać wszystkim, że my również pomagamy Ukraińcom militarnie”, ale do tego „musiałby zrobić coś, co nie leży w jego naturze, ale co jest ważne jako dla kanclerza: wysłać symboliczny sygnał!”

Podróż do Kijowa, najlepiej w towarzystwie nowo wybranego prezydenta Francji Emmanuela Macrona, byłaby teraz bardzo ważna - uważa Ronzheimer.