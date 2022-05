Saryusz-Wolski: To plan głodzenia finansowego Polski przez KE

Parlament Europejski zaapelował do Komisji Europejskiej o nieaprobowanie krajowych planów odbudowy Polski i Węgier, ponieważ nie wykonały one części orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mimo, że rezolucje PE nie rodzą skutków prawnych, jest to silny głos ze strony części unijnych liderów, aby ukarać polski rząd za konsekwencję w reformowaniu kraju, w tym polskiego wymiaru sprawiedliwości

Polska przeszła pandemię Covid-19, wprowadzone obostrzenia i lockdowny spowodowały negatywne konsekwencje dla obywateli i firm, przekładając się na obniżenie wzrostu gospodarczego i stopy życiowej części społeczeństwa. Programem pomocy dla krajów członkowskich UE stały się krajowe plany odbudowy (KPO), dzięki którym Unia uruchomiła i przekazała poszczególnym państwom ogromne środki pomocowe. Polska i Węgry jednak tych pieniędzy nie otrzymują – ponieważ władze UE mają zastrzeżenia do tego, w jaki sposób Polska jest rządzona.

Dzieje się to w chwili, kiedy nasz kraj w największym stopniu z całej UE bierze na siebie pomoc uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy, a więc dodatkowego wsparcia finansowego wyjątkowo obecnie potrzebuje.

Bez złudzeń, plan głodzenia finansowego oraz grillowania Polski przez KE trwa. Ylva Johansson, komisarz ds. wewnętrznych UE, mówi że nie będzie nowych środków na uchodźców z Ukrainy, ani pieniędzy z covidowego Funduszu Odbudowy na KPO – napisał w mediach społecznościowych europarlamentarzysta Jacek Saryusz Wolski.

Czy ofiarności Polski w pomocy Ukrainie liderzy Unii Europejskiej nie dostrzegają, czy też fakt, że ponad 3 mln uchodźców przekroczyło już polską granicę nie jest powodem do okazania jej wsparcia finansowego? Komisja Europejska nie tylko blokuje środki dla Polski, ale je wręcz jej odbiera - napisała Beata Szydło.

Polska ofiarnie pomaga milionom ukraińskich uchodźców oraz wspiera walczącą Ukrainę. Jak na to reagują posłowie do PE? Wydają rezolucję wzywającą KE do dalszego blokowania KPO dla Polski, a nawet do odbierania innych środków. Walka przeciw Polsce to działanie na rzecz Putina! - napisała premier Szydło.

