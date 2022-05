Uchodźcy do Kanady dolecą łatwiej!

Kanadyjscy przewoźnicy lotniczy są gotowi do realizacji lotów czarterowych organizowanych dla ukraińskich uchodźców, którzy otrzymali kanadyjskie wizy – powiedział w czwartek minister transportu Kanady Omar Alghabra.

Alghabra dodał, jak informowała agencje The Canadian Press, że pozostają do rozwiązania problemy logistyczne, związane m.in. z tym, że część uchodźców zmienia miejsce pobytu. Kanada zobowiązała się do przyjęcia wszystkich Ukraińców, którzy zamierzają skorzystać z oferowanej pomocy. Dotychczas, jak poinformowano w rządowym komunikacie, wpłynęło 180 tys. wniosków, wydano pozytywne decyzje dla 71 tys. osób.

W środę w Warszawie kanadyjski minister imigracji, uchodźców i obywatelstwa Sean Fraser oficjalnie otworzył centrum informacyjne dla ukraińskich uchodźców na terenie Polski. Centrum informacyjne działa na terenie warszawskiego Global EXPO Centrum, przy otwartym w kwietniu br. Kanadyjskim Centrum Operacji Biometrycznych (Canadian Biometric Operations Centre), gdzie od ukraińskich uchodźców aplikujących o kanadyjskie wizy pobierane są dane biometryczne.

Polska jest jednym z krajów, w których placówki dyplomatyczne Kanady przyjmują od ukraińskich uchodźców wnioski wizowe w uproszczonym trybie, w ramach specjalnego programu ogłoszonego w drugiej połowie marca. Działania na rzecz ukraińskich uchodźców w Polsce wspiera od połowy kwietnia grupa ok. 100 kanadyjskich żołnierzy.

Z Toronto Anna Lach

