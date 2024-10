Kanada na wojennej ścieżce: Chodzi o handel z Chinami

Kanada będzie chronić rynek przed tanim chińskim importem stali i aluminium, a także przed zbyt tanią zagraniczną siłą roboczą – poinformował rząd we wtorek. Jednocześnie budżet federalny wesprze małe i średnie firmy w wykorzystaniu rozwiązań AI.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Kanada nałożyła we wtorek dodatkowe 25 proc. cła na chińskie wyroby aluminiowe i stalowe – poinformowała we wtorek wicepremier i minister finansów Chrystia Freeland. Jak podkreślono w komunikacie, cła mają wyrównać możliwości konkurencji i chronić kanadyjskie miejsca pracy „narażane na ryzyko przez niesprawiedliwe, celowe i kierowane przez państwo chińskie praktyki handlowe nadmiernych dostaw i nadprodukcji”.

Kanadyjskie firmy uzyskały jednocześnie możliwość finansowego wsparcia z budżetu w związku z podwyżką taryf tak, by podwyżki cen wyrobów końcowych nie przełożyły się na konsumentów. Od początku października obowiązują już 100 proc. dodatkowe cła na chińskie samochody elektryczne i hybrydowe.

Kanadyjskie Stowarzyszenie Producentów Stali i Kanadyjskie Stowarzyszenie Aluminium wyraziły we wtorek swoje zadowolenie, podkreślając we wspólnym komunikacie, że działania Chin polegały na dumpingu i subwencjach, a decyzja rządu federalnego chroni też cały rynek północnoamerykański, którego przemysł jest silnie powiązany.

Również we wtorek minister pracy Randy Boissonnault poinformował o zwiększeniu ochrony kanadyjskiego rynku pracy. W programach czasowo zatrudniających zagranicznych pracowników zostaną obowiązkowo podwyższone płace w przypadku niskich wynagrodzeń. Zaś od przyszłego poniedziałku zostaną wdrożone ostrzejsze zasady weryfikacji wniosków pracodawców.

Niektórzy pracodawcy używają programu czasowych pracowników, by zatrudniać za granicą przy niższych płacach od tych, które musieliby zapłacić Kanadyjczykom. To podcina wzrost płac Kanadyjczyków, liczbę miejsc pracy i stawia zagranicznych pracowników w trudnej sytuacji i podważa zaufanie do naszego systemu imigracyjnego.