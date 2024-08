Polski paszport lepszy od amerykańskiego. Światowy top!

Polski paszport zajmuje bardzo wysokie 6. miejsce w rankingu „najpotężniejszych” paszportów na świecie, wyprzedzając takie potęgi, jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone czy Kanada. Polacy mogą podróżować bez wizy aż do 188 krajów świata!

Tytuł najlepiej zabezpieczonego paszportu świata należy do dokumentu wydawanego przez Singapur. Obywatele tego miasta-państwa w południowo-wschodniej Azji mogą podróżować bez wizy do 195 krajów świata. Na drugim miejscu znalazły się, ex aequo, Japonia, Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania. Ich mieszkańcy są w stanie wjechać bez wizy do 192 destynacji.

Tylko 37 krajów żąda od nas wizy

Polska od lat pnie się w tym rankingu w górę. W br. nasz paszport uplasował się na znakomitym 6. miejscu, dystansując amerykański, brytyjski czy kanadyjski dokument tego typu. Możemy swobodnie udać się do 188 krajów świata. Tylko w 37 przypadkach musimy ubiegać się o wizę – jeżeli będziemy chcieli pojechać do: Afganistanu, Algierii, Australii, Azerbejdżanu, Beninu, Bhutanu, Czadu, Demokratycznej Republiki Konga, na Kubę, do Erytei, Gabonu, Ghany, Gwinei, Gujany, do Gwinei Równikowej, Indii, Libii, Lesotho, Liberii, Mali, Nauru, Nigru, Nigerii, Korei Północnej, Papui-Nowej Gwinei, Rosji, Południowego Sudanu, Sudanu, Syrii, Togo, Turkmenistanu, Ugandy, Wietnamu, Jemenu, Kamerunu, Konga, Republiki Środkowoafrykańskiej czy Wybrzeża Kości Słoniowej, to musimy (niestety) uzyskać wcześniej zezwolenie na przekroczenie granicy tych krajów.

Pniemy się w górę

Indeks, został stworzony przez londyńską firmę doradczą Henley & Partners, specjalizującą się doradztwie w zakresie globalnego obywatelstwa i stałego pobytu. Ustalając kolejność, firma korzysta z dostępu do informacji pochodzących od Międzynarodowego Urzędu Transportu Lotniczego. Porównuje je i ocenia „miejsce paszportu w globalnym spektrum mobilności”.

Źródło: PAP

Oprac. GS

