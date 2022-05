Rosja "sponsorem terroryzmu"?

Przewodnicząca Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi poparła wniosek Rady Najwyższej Ukrainy skierowany do amerykańskiego Kongresu o uznanie Rosji za państwo sponsorujące terroryzm - podaje w sobotę agencja Ukrinform. „Od dawna jestem zwolenniczką takiego rozwiązania” - powiedziała Pelosi.

„Jeżeli Rosja nie znajdzie się na liście krajów będącym sponsorami terroryzmu, to taką listę należy podrzeć” - oznajmiła szefowa niższej izby Kongresu w wywiadzie dla telewizji MSNBC.

Podkreśliła, że miejsce mocarstwa nuklearnego, którego przywódca grozi użyciem broni atomowej, dokonuje inwazji na inny kraj, a jego żołnierze dopuszczają się zbrodni, jest zdecydowanie na liście takich państw.

We wtorek Rada Najwyższa, czyli parlament Ukrainy, przyjęła apel do Izby Reprezentantów i Senatu USA o uznanie Rosji za państwo sponsorujące terroryzm. Deputowani wezwali obie izby Kongresu USA do zaostrzenia sankcji wobec Moskwy i państw z nią współpracujących, w szczególności poprzez restrykcje przewidziane wobec krajów sponsorujących terroryzm.

Ukraińscy deputowani apelują również o uznanie za organizacje terrorystyczne tzw. republik ludowych: ługańskiej i donieckiej, a także sił zbrojnych Rosji w szczególności ze względu na bestialstwa popełnione przez rosyjskich żołnierzy w Ukrainie.

1 maja Pelosi spotkała się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

PAP/ as/