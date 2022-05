Brzezinski: jesteśmy gotowi na każdy ruch Putina

Jesteśmy gotowi na każdy ruch Putina – zapewnia ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski w wywiadzie dla tygodnika „Do Rzeczy”

Relacje polsko-amerykańskie nigdy nie były bliższe, nigdy nie były mocniejsze i nigdy nie były ze sobą bardziej splecione niż obecnie. I to nie tylko z powodu wojny na Ukrainie – stwierdził ambasador.

Zaznaczył, że obecny kryzys nie jest tylko problemem Polski.

To kwestia międzynarodowa i tak ją wspólnie traktujemy. Współpracujemy z polskim rządem tak, aby jak najlepiej chronić Polaków i mieszkańców regionu. Bardzo doceniamy przywódczą rolę, której podjął się obecny polski rząd. I skutecznie działamy razem, aby Polska była bezpieczna oraz by była zabezpieczona – wskazał Brzezinski.

Wyraził podziw dla postawy Polaków wobec kryzysu uchodźczego.

Wszyscy podziwiamy Polaków, którzy pojechali na granicę, aby zabrać ukraińskich uchodźców do swoich domów i mieszkań. Mówię wszystkim dookoła, że mam szczerą nadzieję, iż w tym roku, gdy magazyn Time będzie wybierał Człowieka Roku, to połowę okładki zajmą ukraińscy żołnierze z ich przywódcą prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, a drugą połowę zdjęcie młodej Polki lub młodego Polaka, jadących późnym wieczorem na granicę, aby odebrać ukraińską rodzinę i zapewnić jej lokum w Polsce. Za tę ogromną hojność i za danie światu przykładu człowieczeństwa dziękujemy Polakom my wszyscy w Ameryce – powiedział.

Ambasador podkreślił w wywiadzie, że gdy prezydent Joe Biden stwierdził w Warszawie, że Stany Zjednoczone będą bronić każdego skrawka terytorium NATO, czyli też Polski, mówił to z absolutnym przekonaniem.

Fakt, że to samo powtórzyli też podczas wizyty w Polsce wiceprezydent Kamala Harris oraz przewodniczący Kolegium Szefów Sztabów, mówi sam za siebie: Polska jest bezpieczna i jest dobrze zabezpieczona. Putin doskonale rozumie zaś, jakie konsekwencje dla Rosji miałby atak na NATO - zaznaczył.

Odnosząc się zaś do uwagi, że część zachodnich informatorów ostrzega zaś, że 9 maja Putin może oficjalnie wypowiedzieć Ukrainie wojnę, Brzezinski odparł, że co prawda, nie wiemy, co zrobi Putin, ale jesteśmy gotowi na każdy scenariusz.

Gdy mówimy, że jesteśmy gotowi bronić każdego skrawka NATO, to nie jest to czcze gadanie. Już teraz mamy w Polsce 12,5 tys. amerykańskich żołnierzy w różnych polskich bazach, rozsianych po całym kraju. To ponad 10 proc. wszystkich amerykańskich wojsk rozmieszczonych w Europie – wskazał.

Pytany, czy jesteśmy gotowi na scenariusz, w którym Rosja używa taktycznej broni nuklearnej przeciw Polsce, ambasador USA stwierdził, że Polska jest członkiem NATO, a NATO i USA są zaś przygotowane na każdą ewentualność.

