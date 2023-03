Wawrzyk: Działania TVN-u są w interesie Rosji

MSZ zaprosiło ambasadora USA Marka Brzezinskiego „w związku z działaniami jednej ze stacji telewizyjnych”. Ambasadora przyjął wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. Co słyszał Mark Brzezinski? Portal wPolityce.pl zna kulisy wspomnianej wizyty.

Reportaż, który przygotowała telewizja, której właścicielem jest firma amerykańska, doprowadził do takich konsekwencji, jakie mają działania o charakterze hybrydowym prowadzone przez Federację Rosyjską. To nie jest żadna cenzura, jak mówią niektórzy – o żadnej cenzurze nie było mowy, tylko chodzi tylko i aż o to, by publikując tego typu materiały ich autorzy zastanowili się, czy nie wpisują się w rosyjską wojnę hybrydową. Konsekwencją publikacji takich materiałów jest wzrost emocji społecznych, czyli to klasyczne skutki, jakie wywierają działania o charakterze hybrydowym. Podział, który wprowadził ten reportaż, doprowadził do osłabienia zdolność Polski do odpowiedzi na tego rodzaju działania, stąd w naszym przekonaniu to jest takie istotne, mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl Piotr Wawrzyk, prezentując przy tym, co w MSZ usłyszał ambasador Brzezinski.

Sojusz polsko-amerykański jest bardzo dobry, najlepszy w historii, ale też nie możemy przejść obojętnie wobec faktu, że polska firma, której właścicielem jest firma amerykańska, podejmuje działania, które mają takie same konsekwencje jak wojna hybrydowa prowadzona przez Federację Rosyjską, dodaje że „Nie chodzi o żadną formę cenzury”.