Dobra Drużyna PZU: Rusza nabór wniosków!

Od 10 maja można składać wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego, wynajem obiektów treningowych lub organizację zawodów w ramach nowego programu prewencyjnego Dobrej Drużyny PZU. Wnioskodawcy mogą otrzymać do 15 000 zł. Czas na zgłoszenie mija 30 czerwca.

Zainaugurowana w czerwcu ubiegłego roku Dobra Drużyna PZU to wyjątkowy program wspierający rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży, którego ambasadorką jest najlepsza tenisistka na świecie – Iga Świątek. Program ma na celu aktywizację sportową dzieci i młodzieży, jak również wspieranie klubów, drużyn oraz wybranych projektów sportowych związków i stowarzyszeń.

W celu popularyzacji sportu największy polski ubezpieczyciel uruchamia specjalny program prewencyjny. Dzięki dofinansowaniu różnych ośrodków sportowych oraz ich inicjatyw PZU realnie wpłynie na zwiększenie zainteresowania sportem, a tym samym poprawę kondycji, zdrowia i odporności najmłodszych.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne są na stronie internetowej programu www.dobradruzynapzu.pl. O przyznaniu środków nie decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba uzyskanych w procedurze oceny punktów. Na ich podstawie stworzony zostanie ranking, który wyłoni beneficjentów programu prewencyjnego. Zakwalifikowane podmioty zostaną podzielone według trzech progów przyznanego dofinansowania: 5 000 zł, 10 000 zł i 15 000 zł.

PZU jest sponsorem pierwszej rakiety świata Igi Świątek, ale tak samo istotne jest dla nas wspieranie rozwoju sportu dzieci i młodzieży. Zależy nam, aby młodzi Polacy mieli zapewnione równe szanse, dlatego z naszym programem prewencyjnym będziemy docierać zarówno do dużych miast, jak i mniejszych miejscowości. Wierzę, że przyczyni się on do wzrostu aktywności fizycznej wśród najmłodszych oraz wychowania przyszłych mistrzów – podkreśla prezes PZU dr hab. Beata Kozłowska-Chyła.

Profilaktyka zdrowotna, także poprzez promocję aktywnego stylu życia i sport, jest dla Grupy PZU jednym z kluczowych obszarów działań prewencyjnych. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do najmłodszych, którzy w czasie pandemii więcej czasu spędzali przed ekranami komputerów i smartfonów.

Dziś potrzebują ruchu jak nigdy wcześniej, a to jak żyją dzisiaj będzie miało znaczący wpływ na ich przyszłość i na przyszłe pokolenia. W ramach Dobrej Drużyny PZU największy polski ubezpieczyciel nie tylko edukuje i zachęca rodziców i ich dzieci do zdrowego i aktywnego tryby życia, ale też dostarcza realne narzędzia, które mogą w tym pomóc – wspiera finansowo kluby, stowarzyszenia, związki sportowe i fundacje, które organizują zajęcia, szkolenie, turnieje oraz zawody.

Dobra Drużyna PZU została znakomicie przyjęta i cieszy się dużym zainteresowaniem. Kontynuujemy dotychczasowe przedsięwzięcia, ale wciąż się rozwijamy i dziś ruszamy z nowym programem prewencyjnym, czyli otwartym naborem wniosków o dofinansowanie działań wpisujących się w idee i cele Dobrej Drużyny PZU. Wierzymy, że dzięki programowi będziemy pozytywnie wpływać na rozwój dzieci i młodzieży, a wspierając ośrodki sportowe pomożemy poszerzyć ofertę edukacyjno-sportową i przyczynimy się do stworzenia odpowiednich warunków. Mamy również nadzieję, że dzięki temu wsparciu jeszcze więcej dzieci i nastolatków rozwinie swoje pasje, przy okazji poprawiając swoją kondycję, zdrowie i odporność oraz ucząc się szacunku do innych w zgodzie z duchem fair play. W ramach programu aktywizujemy wszystkie dzieci, również te z niepełnosprawnościami – zgodnie z ideą programu Dobra Drużyna PZU – mówi Sylwia Matusiak, dyrektor zarządzająca PZU ds. marketingu, sponsoringu i prewencji.

W chwili startu powołania do Dobrej Drużyny PZU otrzymało 6 organizacji sportowych. Dziś zrzesza ona już 30 klubów i stowarzyszeń, które prowadzą zajęcia sportowe dla ponad 25 000 dzieci. Wsparcie z programu uzyskały m.in. Szkoła Mistrzostwa Sportowego Resovia, Akademia Stali Mielec, ZKS Olimpia Elbląg, UKS Feniks Dębica, Ślęza Wrocław, a także projekty związków i stowarzyszeń, takie jak PZU Futbol Plus i Junior Amp Futbol, organizowane przez Amp Futbol Polska, „Od młodzika do olimpijczyka” i „Test Coopera dla wszystkich” Akademickiego Związku Sportowego czy „Mata w każdej szkole” Polskiego Związku Zapaśniczego. Dobra Drużyna PZU była też obecna i prowadziła zajęcia podczas tak znanych wydarzeń sportowych, jak „Bieg Piastów” czy „Zimowy PGE Narodowy”.

Warto skorzystać z dofinansowania i dołączyć do Dobrej Drużyny PZU, której ambasadorką jest najlepsza na świecie tenisistka.

Bardzo doceniam to, że wspólnie z moim głównym sponsorem PZU możemy realnie przyczynić się do promocji sportu w Polsce i wspierać ten obszar, zwłaszcza zwiększanie możliwości dla najmłodszych. Cieszę się też, że dzięki programowi będę miała okazję spotykać się z dziećmi pasjonującymi się sportem i wspólnie wymieniać się dobrą energią i motywacją. Już nie mogę się doczekać, bo to są chwile poza kortem, które pokazują mi, że swoją grą na korcie mogę również inspirować i promować sport – mówi liderka rankingu WTA Iga Świątek, która już stała się inspiracją dla wielu dzieci i nastolatków do podjęcia tenisowych treningów. Jej zaangażowanie zachęciło też wiele drużyn i związków sportowych do przystąpienia do programu Dobra Drużyna PZU.

PR/RO