Dobra Drużyna PZU - Dołącz do sportowej rodziny

Rusza nabór do kolejnej odsłony programu „Dobra Drużyna PZU”

W środę w siedzibie PZU w Warszawie podsumowano I edycję programu „Dobra Drużyna PZU”. Jednocześnie uruchomiono nabór do kolejnej odsłony. Przez najbliższy miesiąc można składać wnioski. 15 czerwca zostaną ogłoszone wyniki naboru, 31 grudnia nastąpi realizacja programu, a miesiąc potem rozliczenie dofinansowania.

Nasz pomysł przyjął się, dzisiaj mamy 70 tysięcy młodych zawodników w całej Polsce. To dowód, że młodzi ludzie chcą trenować, tylko trzeba zapewnić im dobre warunki. To też motywuje do rozwijania tego programu. W ubiegłum roku dofinansowanie było w trzech progach: 5, 10 i 15 tysięcy. 352 podmioty otrzymały dofinansowanie. To szansa na doskonalenie umiejętności w różnych dyscyplinach. Zarówno w tych bardziej popularnych, jak piłka nożna, ale też i w tych mniej. Zainteresowanie było tak duże, że postanowiliśmy po raz kolejny otworzyć ten program na większą skalę. Dzisiaj otwieramy nabór i zachęcamy do składania wniosków. To bardzo dobra inwestycja w przyszłość młodych ludzi, zwłaszcza po tych latach koronawirusa - mówiła Sylwia Matusiak, Członek Zarządu PZU Życie SA.