Polregio: 16 maja nie będzie strajku generalnego. Jest porozumienie!

Po 16. dniach strajku w Centrum Zdrowia Dziecka podpisano porozumienie między protestującymi a dyrekcją. Pielęgniarki jeszcze w środę do godz. 23 miały wrócić do pracy. Zakończenie strajku oznacza powrót do normalnego funkcjonowania Instytutu - wskazano w porozumieniu