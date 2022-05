Sky Princess, 330-metrowy wycieczkowiec, zawitał do Gdyni [wideo]

Statek wycieczkowy Sky Princess wpłynął we wtorek rano, 17 maja do portu w Gdyni. Licząca sobie 329,81 m długości jednostka to największy statek wycieczkowy, jaki wszedł do gdyńskiego portu w jego historii. Sky Princess może pomieścić 3,6 tys. pasażerów i ponad 1,3 tys. członków załogi. Jest wyposażony m.in. w baseny, kort tenisowy, boiska do koszykówki i trasy do joggingu

Wpłynięcie do portu wycieczkowca Sky Princess to rekord w kategorii wielkości statku, zawijającego do Portu Gdynia.

Sky Princess w Gdyni / autor: fotoserwis PAP

Jak informuje Portalsamorzadowy.pl, statek ten ma aż 19 pokładów, 1780 kabin, w większości których są balkony. Atrakcje statku obejmują multimedialne widowiska w parku fontann, pokazy filmowe, taras spacerowy z widokiem na morze, restauracje, butiki, kawiarnie, spa i odkryte baseny, kluby dla dzieci oraz obiekty sportowe - czytamy.

Sky Princess w Gdyni / autor: fotoserwis PAP

Sky Princess w Gdyni / autor: fotoserwis PAP

Czytaj też: KGHM zdobył I miejsce w ocenie inwestorów indywidualnych

PAP/portalsamorzadowy.pl/mt