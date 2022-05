Płatności SwatchPAY! dostępne w PKO Banku Polskim

Wygodnie i bezpiecznie zapłacą zegarkiem Swatch teraz także klienci największego polskiego banku Masz zegarek popularnej szwajcarskiej marki Swatch z funkcją płatności? To warto rozważyć założenie konta w PKO Banku Polskim. Już od 10 maja klienci indywidualni i firmowy tego największego banku w Polsce mogą zapłacić zbliżeniowo w sklepie czy restauracji właśnie za pomocą zegarka Swatch

Aby cieszyć się wygodą jaką oferuje system SwatchPAY! wystarczy karta Visa lub Mastercard PKO Banku Polskiego , którą trzeba dodać do zegarka Swatch – modelu obsługującego ten system płatności. Nowa oferta jest uzupełnieniem palety płatności mobilnych dostępnych w PKO BP, w której są m.in. BLIK zbliżeniowy, Apple Pay, Garmin Pay oraz Google Pay (ta funkcja dostępna jest dla klientów korporacyjnych i samorządowych).

Płatności SwatchPAY! są jak na razie dostępne dla użytkowników w dość ograniczonej liczbie państw. Warto dlatego podkreślić zaawansowanie technologiczne największego polskiego banku, który obecnie oferuje swoim klientom usługę SwatchPAY!, z której korzystają klienci jedynie w wybranych krajach, m.in. w Szwajcarii, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech oraz państwach skandynawskich. Obywatele tych państw, w tym oczywiście także Polski, mogą płacić jednak zbliżeniowo przy użyciu zegarka nie tylko na ich obszarze, ale wszędzie tam, gdzie należność można uregulować za pośrednictwem terminali, które przyjmują płatności zbliżeniowe kartami Mastercard i Visa. Płatności SwatchPAY! dla kart Mastercard pojawiły się w Polsce na przełomie 2020/2021 roku. natomiast PKO Bank Polski jest pierwszym bankiem, który SwatchPAY! udostępnia w Polsce również dla kart Visa.

Chcemy, by nasi klienci mogli na co dzień korzystać z najbardziej innowacyjnych i najwygodniejszych rozwiązań, umożliwiających bezpieczne zarządzanie finansami. Widzimy jak bardzo rośnie zainteresowanie klientów alternatywnymi metodami dla tradycyjnych płatności. Jestem przekonana, że proste, poręczne i bezpieczne płatności SwatchPAY! przypadną im do gustu i będą z nich aktywnie korzystać. Powiązanie karty z zegarkiem i samo płacenie jest łatwe, bo zegarek działa dokładnie tak samo, jak plastikowa, zbliżeniowa karta płatnicza – wystarczy go przyłożyć do terminala. Z pewnością nowe rozwiązanie znajdzie wielu zwolenników wśród klientów PKO Banku Polskiego. A dla mnie osobiście sam zegarek jest codziennym i stylowym uzupełnieniem dla sportowego zegarka, który zakładam, gdy ruszam na rowerową wyprawę - podkreśla Edyta Tararuj, dyrektorka Biura Rozwoju Produktów w PKO Banku Polskim.

Aby skorzystać z płatności SwatchPAY!, należy dodać kartę płatniczą PKO Banku Polskiego do zegarka Swatch, który obsługuje ten system płatności. Jeśli klient ma smartfon z systemem Android lub iOS oraz z łącznością NFC może w swoim telefonie dodać kartę do płatności zegarkiem. W tym celu wystarczy zainstalować aplikację „SwatchPAY! App by wearonize” (dostępną także w języku polskim), utworzyć konto w aplikacji i następnie postępować zgodnie z instrukcją. Można też dodać kartę do zegarka w sklepie stacjonarnym Swatch lub podczas zakupu w sklepie internetowym tej firmy.

Jeden zegarek Swatch może być powiązany w danej chwili tylko z jedną kartą płatniczą, ale jedna karta, może być powiązana z jednym lub z kilkoma zegarkami tej marki.

SwatchPAY! działa jak karta płatnicza – wystarczy przysunąć zegarek do czytnika w terminalu zbliżeniowym. Nie trzeba zegarka wybudzać czy włączać opcji płatności. Płatności powyżej 100 złotych (lub płatności za granicą, gdy przekraczają limit płatności zbliżeniowych w danym kraju) wymagają jedynie potwierdzenia na terminalu kodem PIN do dodanej karty. W przypadku zgubienia lub kradzieży zegarka w każdej chwili klient może zablokować lub usunąć kartę w aplikacji SwatchPAY! lub za pośrednictwem infolinii PKO Banku Polskiego – płatność zegarkiem będzie wtedy niemożliwa.