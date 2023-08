Wyjątkowy obraz trafi na Zamek Królewski dzięki milionowemu wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego

Fundacja PKO Banku Polskiego wsparła kwotą 1 mln złotych zakup wyjątkowego renesansowego arcydzieła – obrazu „Madonna z Dzieciątkiem” autorstwa Paolo di Dono, znanego jako Paolo Uccello. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 13 milionów złotych. Obraz będzie prezentowany gościom odwiedzającym Zamek Królewski w Warszawie

Jako mecenas sztuki Fundacja PKO Banku Polskiego z radością wsparła zakup wybitnego renesansowego dzieła, jakim jest „Madonna z Dzieciątkiem” Paolo di Dono. Cieszymy się, że dołączy on do kolekcji warszawskiego Zamku Królewskiego i już wkrótce będzie cieszył oczy zwiedzających. Dzięki wsparciu Fundacji zasoby najważniejszych muzeów w Polsce stają się coraz bogatsze – mówi Aleksandra Mazur, Prezes Fundacji PKO Banku Polskiego.

„Madonna z Dzieciątkiem” Paolo di Dono będzie stanowił prawdziwą ucztę dla oczu zwiedzających Zamek Królewski. Obraz powstał około roku 1430 we Florencji i jest znakomitym przykładem sztuki renesansowej w fazie kształtowania się tego stylu. Jest również interesującym przykładem innowacyjnego podejścia do tematyki maryjnej. Ten unikalny obraz przetrwał wieki, by teraz znaleźć nowy dom w Zamku Królewskim w Warszawie.

Po przeprowadzeniu niezbędnych prac konserwatorskich, „Madonna z Dzieciątkiem” będzie zaprezentowana publiczności jako najnowszy nabytek Zamku Królewskiego w Warszawie. Zakup obrazu był możliwy dzięki wsparciu wielu instytucji i jednostek, w tym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kolekcjoner z Francji zgodził się sprzedać dzieło za ponad 13 milionów złotych.

Fundacja PKO Banku Polskiego stale wspiera najważniejsze muzea w Polsce, przyczyniając się do powiększania ich zbiorów. Dzięki jej wsparciu do kolekcji warszawskiego Zamku Królewskiego trafił już „Portret konny pazia Gintowta” autorstwa Bernardo Bellotto, znanego powszechnie jako Canaletto. Z kolei do Zamku Królewskiego na Wawelu trafiły tak wyjątkowe dzieła jak „Portret królewicza Jakuba Sobieskiego” Jeana Francoisa de Troy oraz „Łódź Charona” Jana II Bruegela.