PKO Bank Polski podnosi oprocentowanie lokat

Pierwsze wzmianki jakie otrzymaliśmy kilka dni temu z GUS o możliwym wyhamowaniu trendu inflacyjnego nie powstrzymują póki co największego polskiego banku przed podnoszeniem oprocentowania depozytów

1 sierpnia PKO Bank Polski podniósł oprocentowanie kilku swoich produktów oszczędnościowych. Wzrosło oprocentowanie lokat półrocznych na nowe środki, Lokaty mobilnej Lokaty dla seniorów 60+ oraz lokaty w ramach programu inwestycyjnego Autolokacja III. To już kolejna podwyżka oprocentowania w ofercie depozytowej banku w ostatnich tygodniach.

Z satysfakcją obserwujemy, że nasze działania w zakresie poszerzania oferty depozytowej, są doceniane przez klientów. Istotnie wzrosła sprzedaż lokat, dodatkowo klienci coraz częściej korzystają z promocyjnych depozytów przy okazji inwestycji w fundusze – mówi Rafał Madej, dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych w PKO Banku Polskim.

Autolokacja III jest w ofercie PKO Banku Polskiego od blisko miesiąca, a już zdobyła sporą grupę zwolenników, którzy ulokowali w niej, w sumie 266 milionów złotych. Program ten zakłada ulokowanie minimum 10 tys. zł na lokacie 6 miesięcznej, z której w momencie uruchomienia programu i po kolei co miesiąc , jedna siódma lokaty jest przenoszona do wybranego przez klienta funduszu inwestycyjnego, co pozwala uśrednić cenę zakupu jednostek funduszy i zmniejszyć ryzyko inwestycji. Po zakończeniu półrocznego okresu cała kwota jest ulokowana w funduszu, a odsetki za lokatę są wpłacane na konto posiadacza Autolokacji III.

Oprocentowanie lokaty w ramach Autolokacji III od 1 sierpnia wynosi 7 proc. w stosunku rocznym.

Pozostałe podwyżki oprocentowania lokat w PKO Banku Polskim dotyczą kwartalnej Lokaty mobilnej, gdzie oprocentowanie wynosi obecnie 6 proc. w skali roku, a samą lokatę na maksymalną kwotę 50 tys. zł można założyć używając aplikacji mobilnej IKO, przy zastrzeżeniu, że na jednego klienta przypada jedna aktywna lokata. Także do 6 proc. w ujęciu rocznym zwiększyło się oprocentowanie w półrocznej lokacie na nowe środki dla klientów indywidualnych oraz do 6,5 proc. dla klientów Bankowości Osobistej i Prywatnej PKO. Na 6 procent oprocentowano także dwuletnią Lokatę dla osób 60+. Jej zawarcie jest możliwe poprzez kanały zdalne, ale także w oddziałach i agencjach banku, a sama lokata może być założona maksymalnie do kwoty 50 tys. zł.

Szczegółowe informacje dotyczące pełnej oferty depozytowej banku dla klientów indywidualnych są dostępne na stronie Oszczędności w serwisie www.pkobp.pl.