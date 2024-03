Ten bank odejdzie od kart z plastiku. Na co je zamieni?

Ponad 900 tysięcy klientów indywidualnych korzystających z kart kredytowych PKO Banku Polskiego z logo organizacji Mastercard oraz Visa może już korzystać z kart w postaci cyfrowej. Jednocześnie, tak jak dotychczas, mogą oni korzystać z tradycyjnych fizycznych kart – poinformował PKO BP.

Wprowadzenie na karcie cyfrowej zmiennego kodu CVC/CVV zwiększa klientom poziom ochrony i bezpieczeństwa płatności internetowych kartą. PKO Bank Polski jest jednym z nielicznych banków na świecie obsługujących zmienny kod bezpieczeństwa w aplikacji – twierdzi największy bank detaliczny w Polsce.

Klienci PKO Banku Polskiego coraz chętniej płacą zbliżeniowo telefonem lub zegarkiem, takie płatności to już 25 proc. transakcji w terminalach płatniczych. Zgodnie z ich oczekiwaniami ewolucyjnie wprowadzamy rewolucyjne zmiany, które zwiększają wygodę i bezpieczeństwo płatności kartami. Pierwszy technologiczny krok właśnie wykonaliśmy - w aplikacji IKO w smartfonach oraz w serwisie iPKO dostępne są cyfrowe wersje naszych kart kredytowych. Mają wszystkie funkcje kart plastikowych, a nawet trochę więcej – zwiększający pozom cyberbezpieczeństwą zmienny kod CVC/CVV. To początek tej innowacyjnej zmiany - docelowo klient zdecyduje czy chce mieć kartę w wersji fizycznej i cyfrowej, czy tylko kartę cyfrową – podkreśla Paweł Placzke, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego w PKO BP.

Zmienny kod jako instrument bezpieczeństwa płatności

Cyfrowa wersja karty kredytowej daje jej posiadaczowi nowe możliwości: używania karty do płacenia w internecie, jak również aktywacji płatności powtarzalnych (subskrypcji). Kartę można też od razu dodać do płatności zbliżeniowych smartfonem lub zegarkiem do portfela: Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, SwatchPAY! czy Xiaomi Pay.

Druga, innowacyjna na rynku funkcja to zmienny kod CVC/CVV - jest ważny tylko przez określony czas, po czym się zmienia. Kod wyświetlany jest w aplikacji IKO i serwisie iPKO lub dostępny jest za pomocą bankowej infolinii. Zwiększa to bezpieczeństwo płatności kartami w internecie. Aby korzystać z tych nowych funkcji, klient nie musi wymieniać karty – wystarczy jedynie aktualna wersja IKO.

»» O zmianach w ofercie PKO BP czytaj też tutaj:

Bankowy gigant robi rewolucję w kartach płatniczych

Nowe, cyfrowe funkcje dostępne są już teraz dla wszystkich klientów indywidualnych używających kart kredytowych. Dotychczasowi użytkownicy kart kredytowych mogą do płatności w internecie korzystać zarówno z kodu CVC/CVV wydrukowanego na rewersie karty, jak i dynamicznego kodu bezpieczeństwa CVC/CVV, wyświetlanego w aplikacji IKO i serwisie iPKO.

W najbliższym czasie z kart w wersji cyfrowej i zmiennego kodu bezpieczeństwa CVC/CVV będą też mogli korzystać posiadacze kart debetowych PKO BP. W dalszym etapie klient będzie mógł zrezygnować z karty fizycznej już na etapie wnioskowania. W każdej chwili później, w razie potrzeby, będzie mógł kartę zamówić w formie fizycznej.

Sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Król jest jeden: Ta firma wyprzedza Facebook i Netflix

Śmiechom nie ma końca. Polska ograna jak nigdy

Drżyjcie pracodawcy! Pracownicy mają potężny oręż