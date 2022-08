Od 29 lipca w PKO Banku Polskim można składać wnioski o rządowe wakacje kredytowe

Wniosek można złożyć – wygodnie i szybko w serwisie internetowym iPKO. Trwa to tylko trzy minuty i wniosek trafia od razu do banku, dzięki czemu można go złożyć nawet w dniu pobrania raty

Zgodnie z Ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom w ramach wakacji kredytowych można zawiesić spłatę jednego kredytu hipotecznego przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, zaciągniętego na podstawie umowy zawartej przed 1 lipca 2022 i z okresem kredytowania kończącym się po 31 grudnia 2022.

Ustawowe wakacje kredytowe dają możliwość zawieszenia spłaty kredytu maksymalnie na 8 miesięcy w latach 2022 – 2023:

na 2 miesiące w okresie 01.08 – 30.09.2022 r.

na 2 miesiące w okresie 01.10 – 31.12.2022 r.

po 1 miesiącu w każdym kwartale 2023 r.

Jeżeli rata pobiera się np. 10 dnia miesiąca i klient chciałby żeby rata kredytu zawieszona została jeszcze w sierpniu wystarczy, że złoży wniosek do 10 sierpnia włącznie. Jeżeli klient złoży wniosek po terminie pobrania raty, np. 11 sierpnia wtedy zawieszona zostanie spłata kredytu od 11.08.2022 r. do 10.09.2022r. co oznacza, że dopiero rata płatna we wrześniu nie zostanie pobrana.

Za zawieszenie spłaty kredytu bank nie pobiera opłat.

W czasie zawieszenia klient nie musi realizować płatności związanych z umową kredytową. Nie naliczane są odsetki, ani inne opłaty, oprócz składek ubezpieczeniowych. Okres kredytowania i daty umowne są przedłużone o okres zawieszenia spłaty kredytu. Nie trzeba podpisywać aneksu.

Wniosek o ustawowe wakacje kredytowe można złożyć także w oddziale PKO Banku Polskiego oraz korespondencyjnie wysyłając wniosek na wskazany na stronie internetowej adres. Natomiast dużo wygodniejsze jest jednak wypełnienie wniosku w serwisie transakcyjnym iPKO, które zajmuje ok. 3 minut.

Informację o zawieszeniu spłaty rat kredytowych bank przekazuje do Biura Informacji Kredytowej. Ta informacja w PKO Banku Polskim nie jest traktowana jak zaległość w spłacie kredytu i nie wpływa na ocenę zdolności kredytowej.