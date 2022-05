Glapiński: Sądzę, że jeszcze podniesiemy stopy procentowe

Prawdopodobnie będziemy kontynuować podwyżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach, aż osiągniemy pewność, że inflacja trwale się obniży; działamy przy tym rozważnie, by nie wyrządzić nadmiernych szkód społecznych i gospodarczych - podkreślił prezes NBP Adam Glapiński w przesłaniu na Forum w Davos

W przesłaniu na Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, opublikowanym na stronie Obserwatora Finansowego, szef NBP zaznaczył, że należy liczyć się z tym, że polska gospodarka pozostanie w najbliższej przyszłości pod wpływem nieprzewidywalnych wydarzeń o zasięgu globalnym, a bank centralny będzie musiał tę niepewność uwzględniać w swoich decyzjach.

Prezes NBP zaznaczył, że cechą szczególną obecnych, trudnych czasów jest niestabilność i chaos, jakie na co dzień przyjmują postać choćby szoku inflacyjnego i wzrostów cen, nienotowanych w krajach rozwiniętych od dziesięcioleci. Za wschodnią granicą Polski toczy się okrutna, niesprowokowana przez Ukrainę wojna, o skali i zakresem działań militarnych nie widzianymi od końca II wojny światowej. Exodus ludności cywilnej z Ukrainy ma obecnie skalę czterokrotnie większą niż w czasie kryzysu migracyjnego w Europie w 2015 r. – powiedział Glapiński.

I choć trudno w tych warunkach o przesadny optymizm, patrząc nieco szerzej na kontekst międzynarodowy i historyczny, można śmiało powiedzieć, że nie mamy żadnych powodów do kompleksów. Parafrazując wybitnego niemieckiego filozofa i matematyka, Gottfrieda Wilhelma Leibniza, można by wręcz przewrotnie powiedzieć, że gospodarczo Polska znajduje się „w najlepszym z możliwych światów”. Nie jest to oczywiście świat idealny, najlepszy w sensie absolutnym i bezwzględnym – bo taki po prostu nie istnieje i istnieć nie może – ale świat optymalny, czyli najlepszy w tych warunkach, na które w dużej mierze nie mamy wpływu - stwierdził Glapiński.