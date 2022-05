Praca zdalna trafi do Kodeksu pracy

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który reguluje zasady pracy zdalnej - poinformowała we wtorek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Praca zdalna, która dziś została przyjęta przez Radę Ministrów i będzie wpisana do Kodeksu pracy, to przede wszystkim uporządkowanie (przepisów). Będzie możliwe porozumienie między pracodawcą a pracownikiem. To porozumienie może być zawarte na początku, przy zawieraniu umowy o pracę, ale także na każdym etapie późniejszym - wyjaśniła minister Maląg.

Nowelizacja Kodeksu pracy w sprawie pracy zdalnej szczególnie może pomóc rodzicom wychowującym dziecko do 4. roku życia, rodzicom lub opiekunom, którzy się opiekują osobą z niepełnosprawnością, a także kobietom w ciąży – pracodawca nie będzie mógł takim osobom odmówić pracy zdalnej.

W projekcie nowelizacji Kodeksu pracy znajduje się też przepis, który przyzwala pracodawcom na wprowadzenie kontroli trzeźwości pracowników – sprawdzanie obecności alkoholu w ich organizmach lub środków, które miałyby działać podobnie. Pracodawca będzie miał do tego uprawnienia jeśli by to było niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób oraz ochrony mienia.

PAP/OR