Bezrobocie w kwietniu w górę. 804 tys. osób bez pracy

Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu 2025 roku wyniosła 5,2 proc. i była o 0,1 pkt proc. niższa niż przed miesiącem - wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. W porównaniu do kwietnia 2024 roku, stopa bezrobocia w kwietniu 2025 wzrosła o 0,1 pkt proc.

Jak poinformował resort, według wstępnych danych bezrobocie spadło we wszystkich województwach, również na terenach, które w ubiegłym roku ucierpiały na skutek powodzi.

Od marca bezrobocie spadło, ale w skali roku wzrosło

„Stopa bezrobocia w kwietniu 2025 roku w porównaniu do marca 2025 br. spadła we wszystkich 16 województwach i w 85 proc. powiatów w Polsce, w tym również w ponad 88 proc. powiatów, które ucierpiały w ubiegłym roku na skutek powodzi” - podał resort.

Dodał, że w porównaniu do kwietnia 2024 roku, stopa bezrobocia w kwietniu 2025 nieznacznie wzrosła (o 0,1 pkt proc.).

Resort przekazał też, że według wstępnych danych w końcu kwietnia 2025 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 804,5 tys. bezrobotnych. To oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych spadła o ponad 25 tys., a rok do roku wzrosła o ponad 7 tys. osób.

„Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że w marcu 2025 roku Polska zajęła 2. miejsce wśród krajów UE pod względem stopy bezrobocia (2,7 proc.). To lekki wzrost w porównaniu z lutym 2025 (2,6 proc.). Liczba bezrobotnych w marcu br. wyniosła 473 tys. wobec miesiąc wcześniej 469 tys. Niższe bezrobocie odnotowały tylko Czechy (2,6 proc.)” - wskazało MRPiPS. Dodało, że różnice dotyczące bezrobocia według MRPiPS i Eurostatu wynikają z różnic metodologicznych.

