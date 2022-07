„Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy”. Ostatnie dni na zakup biletu!

Iga Świątek i Agnieszka Radwańska są już po wspólnych treningach, przygotowujących je do charytatywnego meczu pokazowego, który już w najbliższą sobotę, 23 lipca 2022 r., odbędzie się w TAURON Arenie Kraków. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów będzie przekazany na pomoc naszym sąsiadom zza wschodniej granicy.

„Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy” to unikatowe w skali całego świata charytatywne wydarzenie sportowe – w tym samym czasie na korcie będzie można zobaczyć najlepszych tenisistów z Polski i Ukrainy. Zmierzą się, by poprzez siłę sportu zbierać środki na pomoc Ukrainkom i Ukraińcom w czasie wciąż trwającej wojny.

Wydarzenie rozpocznie się już o godzinie 12.00 niespodzianką artystyczną, którą Iga Świątek i jej zespół wraz z Event-Factory (organizatorzy meczu) przygotowali dla wszystkich, którzy zdecydowali się kupić bilety. Całkowity dochód z ich sprzedaż trafi do trzech organizacji, które od początku wojny w Ukrainie niosą pomoc najbardziej potrzebującym.

United 24 to oficjalny fundusz pomocowy Ukrainy, który w ramach zebranych środków zapewni pomoc medyczną dzieciom, UNICEF Polska wspiera najmłodszych mieszkańców Ukrainy, którzy przebywają obecnie w Polsce, zaś fundacja Elivy Stivoliny – ukraińskiej tenisistki, która będzie sędziowała pokazowe mecze – pomaga bezpośrednio tenisistom i ich rodzinom, które uciekają przed wojną. To do nich trafią wszystkie środki, które zostaną zebrane w trakcie wydarzenia.