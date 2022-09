Iga Świątek – zabójczy instynkt wygrywania

Zwyciężając w US Open Iga Świątek potwierdziła swoją dominującą pozycję w kobiecym tenisie i niezwykłą umiejętność wygrywania w meczach finałowych - komentują w niedzielę największe amerykańskie i brytyjskie gazety.

„Iga Świątek przypieczętowała wczoraj wieczorem swoją władzę dominującej zawodniczki na świecie. 21-latka z Polski zdobyła swój trzeci tytuł wielkoszlemowy w singlu, wygrywając bez straty seta z Tunezyjką Ons Jabeur w finale US Open. Były duże oczekiwania w związku z pojedynkiem dwóch najlepszych, opierając się tylko na wynikach z tego roku, zawodniczek w rankingu WTA, ale tylko drugi set spełnił te oczekiwania” - pisze „The Times”.

Jak zauważa gazeta, opanowanie Świątek w finałach jest niezwykłe - poprzednie dziewięć wygrała bez straty seta, a ta seria sięga aż do French Open w październiku 2020 roku, zaś przed finałem z Jabeur żadna z jej przeciwniczek nie zdołała wygrać więcej niż cztery gemy w secie.

„Iga Świątek i Ons Jabeur wychodziły na Arthur Ashe Stadium jako dwie najlepsze zawodniczki na świecie, te, które w tym roku prześcignęły resztę stawki. Jednak pod koniec meczu krajobraz kobiecego tenisa był jeszcze bardziej przejrzysty. Jabeur dała z siebie wszystko, będąc na granicy druzgocącej porażki wróciła do gry, ale to Świątek jest dominującą siłą w tym sporcie” - podkreśla „The Guardian”.

Polscy kibice na trybunach w czasie finału US Open / autor: PAP/EPA/JASON SZENES

Jak zauważa, Świątek rozpoczęła sezon na dziewiątym miejscu na świecie, będąc jedną z wielu pretendentek w pierwszej dziesiątce, a sposób, w jaki oddzieliła się od reszty, jest zdumiewający. Jej bilans zwycięstw i porażek w tym sezonie to 55:7, przy czym w meczach z zawodniczkami z pierwszej dziesiątki jest to 8:1, a jedynym przegranym meczem był ten z jej poprzedniczką na pozycji nr 1, Ash Barty.

„Jednak cechą wyróżniającą młodą karierę Świątek jest jej zabójczy instynkt, gdy w grę wchodzą tytuły. Po przegraniu swojego pierwszego finału, wygrała 10 finałów z rzędu, wygrywając wszystkie 20 setów i tłamsząc wszystkie przeciwniczki, którym w poprzednich dziewięciu meczach oddawała średnio 3,6 gema. Jabeur naciskała na nią bardziej niż jakakolwiek inna zawodniczka w meczu o tytuł od czasu, gdy weszła na wyżyny, ale Świątek wciąż miała opanowanie, by doprowadzić sprawę do końca” - dodaje „The Guardian”.

Jak zauważa, „Daily Telegraph”, w finale US Open grały ze sobą pierwsza i piąta zawodniczka z rankingu, przy czym Jabeur byłaby jeszcze wyżej, gdyby nie decyzja WTA o tym, by nie przyznawać punktów za Wimbledon. „Jednak tylko jedna z tych kobiet pokazuje zadziwiającą umiejętność dobrej gry za każdym razem, gdy gra mecz o trofeum. Podczas gdy Świątek z pełnym przekonaniem uderzała, Jabeur ograniczała się do trzymania głowy w dłoniach z niedowierzaniem lub rzucania rakietą w twardą nawierzchnię z frustracją” - wskazuje gazeta.

„Sport może mieć nową władczynię” - napisał Matthew Futterman z „New York Times” po triumfie Igi Świątek w US Open, która w finale pokonała Tunezyjkę Ons Jabeur na stadionie Arthura Ashe’a w Nowym Jorku.

Iga Świątek tuż po wygranej wyjęła telefon z torby i wysłała SMS-y w oczekiwaniu na ceremonię rozdania trofeów / autor: PAP/Marcin Cholewiński

„Jak młoda jest ta nowa królowa tenisa? Jest pokoleniem Z do szpiku kości. Po długim uścisku z Ons Jabeur i chwili świętowania, usiadła na krześle, wyjęła telefon z torby i wysłała SMS-y w oczekiwaniu na ceremonię rozdania trofeów” - stwierdził dziennikarz amerykańskiego dziennika. „Zwycięstwa na twardych kortach, podobnych do tych w US Open, zapowiadały, że Świątek jest mocna nie tylko na kortach ceglanych, na których dominowała już wcześniej. W tym roku wygrała tak wiele setów 6:0. W języku tenisa takie zwycięstwa nazywa się +bajgiel+, więc ukuto powiedzenie +piekarnia Igi+” - dodał Futterman.

W okresie od 22 lutego do 2 lipca Świątek wygrała 37 kolejnych meczów. Jej seria została przerwana dopiero przez Alize Cornet w trzeciej rundzie Wimbledonu.

„Atak Świątek na szczyt przyszedł w dogodnym momencie. W marcu Australijka Ashleigh Barty, trzykrotna mistrzyni Wielkiego Szlema i liderka światowego rankingu, nagle ogłosiła zakończenie kariery w wieku 25 lat, twierdząc że osiągnęła wszystko, co chciała w tym sporcie i jest gotowa na nowe wyzwania. Ówczesna mistrzyni Wimbledonu i Australian Open pozostawiła poważną lukę w kobiecym tenisie” - ocenił felietonista „New York Times”.

Uniesiony w rękach Igi puchar dla zwyciężczyni tenisowego turnieju US Open / autor: PAP/EPA/JUSTIN LANE

Od inwazji Rosji na Ukrainę Świątek gra z żółto-niebieską wstążką i często porusza temat wojny w swoich wypowiedziach. Nie inaczej było w wywiadzie po zwycięstwie nad Jabeur.

„Poza dominacją na korcie Świątek przejęła rolę liderki. Wypowiadała się przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę częściej niż jakakolwiek inna tenisistka spoza Ukrainy i pomogła zebrać ponad 2 miliony dolarów na pomoc humanitarną poprzez udział w pokazowych turniejach tenisowych” - dodał redaktor.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP), sek