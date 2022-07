"Bild" o strajku w Lufthansie: chaos w samym środku wakacji

Około 134 tys. pasażerów musiało zmienić swoje plany podróży lub całkowicie je odwołać z powodu strajku personelu obsługi naziemnej linii lotniczych Lufthansa. Przewoźnik poradził pasażerom, by nie przychodzili na lotniska, bo i tak większość stanowisk odprawy nie jest obsadzona - pisze w środę portal dziennika „Bild”, oceniając, że organizator akcji, związek zawodowy Ver.di, „sieje chaos (…) w samym środku wakacji”

Strajkiem ostrzegawczym personelu naziemnego związek zawodowy Ver.di „w dużej mierze sparaliżował operacje lotnicze Lufthansy” - zauważa „Bild”.

W związku z akcją protestacyjną Lufthansa odwołała ponad 1000 lotów w swoich hubach we Frankfurcie i Monachium. Co najmniej 47 połączeń odwołano już we wtorek.

Według Ver.di strajkują różne spółki zależne Lufthansy w hubach we Frankfurcie i Monachium, a także w Duesseldorfie, Hamburgu, Berlinie, Bremie, Hanowerze, Stuttgarcie i Kolonii.

„Bild” zauważa, że szef Ver.di Frank Werneke „sieje chaos swoim strajkiem w środku wakacji - ale sam jest już na urlopie”.

Podróżna z Frankfurtu mówi gazecie, że „już teraz są bardzo długie kolejki, ludzie, którzy przybyli tu, bo nie mają innego wyboru, rozpaczliwie próbują przebukować swoje loty”; są to głównie podróżni zagraniczni. Zasadniczo jednak „ludzie są poinformowani” - ocenia pasażerka, dodając, że w miarę upływu czasu ludzi przybywa i narasta chaos.

W opinii podróżnego z Monachium „większość ludzi nie ma raczej zrozumienia dla tego strajku”. „Na lotnisko w ogóle przychodzi bardzo mało osób, większość z nich wie o strajku” - dodaje. Stanowiska odprawy pasażerów są opustoszałe, ale coraz więcej osób pojawia się przy stanowisku obsługi w celu zmiany rezerwacji. Zagraniczni pasażerowie często nie wiedzieli o strajku i stoją tam teraz dość zdesperowani - opisuje „Bild”.

Strajk ma się zakończyć w czwartek o godz. 6, a pojedyncze loty mają być odwoływane jeszcze tego dnia i w piątek.

Po środowym strajku ostrzegawczym personelu obsługi naziemnej podróżni „nie muszą obawiać się kolejnych działań ze strony związku zawodowego, przynajmniej do następnej rundy rozmów” - pisze portal, przypominając, że Ver.di i Lufthansa chcą 3 i 4 sierpnia ponownie rozmawiać o wynagrodzeniach i warunkach pracy dla około 20 tys. pracowników.

PAP/KG