Problem wzrostu cen na Wyspach

Od rana poznaliśmy dane na temat wzrostu cen w Wielkiej Brytanii. Sytuacja zaczyna się wymykać spod kontroli. Szwedzi utrzymują stopy na niezmienionym poziomie, bo tam z kolei udaje im się opanować inflację. Portfele Kanadyjczyków również mogą odetchnąć.

Wzrost cen w Wielkiej Brytanii przyspiesza

Dane z Wielkiej Brytanii pokazują, że ceny nie są tam wcale pod kontrolą. Inflacja konsumencka w lipcu osiągnęła poziom 3,8 proc. Jest to najwyższy wzrost od stycznia 2024 roku. Co więcej, inflacja bazowa wynosi dokładnie tyle samo, co potwierdza potencjalny problem. Reakcję było widać na kursie funta – wzrost z okolic 4,92 zł na 4,93 zł. Rosnący poziom cen powoduje, że oddalają się obniżki stóp procentowych. Warto również zwrócić uwagę, że stopy przekraczają inflację o zaledwie 0,2 proc. Jeżeli obecna tendencja się utrzyma, niedługo konieczne będą podwyżki tych wskaźników, co tylko jeszcze bardziej umocni funta brytyjskiego.

Szwedzi nie zmieniają stóp

Dzisiaj rano bank centralny Szwecji podjął decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionych wartościach. W tym miejscu warto przypomnieć, że ten kraj jest w dużo lepszej sytuacji pod kątem inflacji, niż chociażby Polska. Ostatni raz wyższy poziom wzrostu cen niż 1 proc. widzieliśmy w lutym. To właśnie dlatego główny wskaźnik wynosi 2 proc.. Jest to poziom mocno zbliżony do stopy procentowej EBC, która dla przypomnienia wynosi 2,15 proc. Dla porównania w USA wynik wynosi 4,25 proc.. Oznacza to, że przestrzeń na dalsze obniżki w Szwecji, czy strefie euro jest bardzo mała – w przeciwieństwie do przykładowo USA, czy Polski, gdzie obecnie stopy są przecież jeszcze wyższe. To właśnie dlatego korona szwedzka nie będzie pod presją spowodowaną nadchodzącymi cięciami, jak obecnie np. dolar amerykański. Nie oznacza to oczywiście, że obecny kurs korony szwedzkiej na poziomie 38 groszy jest czymś stałym.

Inflacja w Kanadzie

Wczoraj poznaliśmy dane na temat inflacji w Kanadzie. Spadek okazał się większy od oczekiwań. Rynek spodziewał się spadku do 1,8 proc., a zobaczył wynik 1,7 proc.. To, co jest korzystne dla portfeli Kanadyjczyków, nie jest również takie dla ich waluty. Dolar kanadyjski był wczoraj znów w odwrocie. Powodem był fakt, że niższa inflacja to szybsze obniżki stóp procentowych. W rezultacie kurs dolara kanadyjskiego spadł po raz pierwszy od 2018 roku poniżej poziomu 2,63 zł. Słabość dolara trwa oczywiście od dłuższego czasu i jest związana również z polityką handlową USA. Wczorajsze dane o inflacji dołożyły po prostu tą bardzo istotną cegiełkę, która pozwoliła wyznaczyć wieloletnie minima kursowe.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl

