Czeska konkurencja dla PKP Intercity na superszlaku

Czeski przewoźnik RegioJet złamał monopol PKP Intercity na przewozy pasażerskie między Krakowem a Warszawą. Pierwszy pociąg na tej trasie pojedzie za niespełna miesiąc.

18 września czeski przewoźnik RegioJet uruchomi pierwszą parę pociągów na trasie między Krakowem a Warszawą. Obecnie trwają intensywne przygotowania do inauguracji tego połączenia. – Do końca tegorocznego rozkładu jazdy będzie kursować jedna para pociągów. Musimy przeszkolić więcej pracowników, zatrudnić więcej osób i rozreklamować samo połączenie – powiedział w rozmowie z portalem Zdopravy.cz Radim Janczura, właściciel RegioJet. Pełną operacyjność firma chce osiągnąć w przyszłym roku.

Pierwszy pociąg prywatnego przewoźnika odjedzie z Krakowa o 8:49, a do Warszawy Wschodniej przyjedzie o 12:21. Na trasie pociąg zatrzyma się również w Zawierciu. W drogę powrotną ruszy o godz. 14:30. Obecnie na trasie między Krakowem a Warszawą kursują wyłącznie składy PKP Intercity.

Według Janczury przewoźnik będzie oferował w Polsce takie same usługi, jak w Czechach. Połączenie będzie obsługiwane składami wagonowymi ciągniętymi przez lokomotywy TRAXX MS3. Oprócz tego RegioJet chce docelowo zatrudnić w Polsce do 500 osób.

RegioJet starał się o wejście na polski rynek od ponad pięciu lat

Czeskie media zwracają uwagę, że polska strona przez wiele lat na różne sposoby utrudniała przewoźnikom komercyjnym dostęp do lukratywnych krajowych tras dalekobieżnych. RegioJet starał się o wejście na polski rynek od ponad pięciu lat, ale do tej pory udało mu się uzyskać zgodę na obsługę jedynie pociągów międzynarodowych z Pragi do Przemyśla, przy czym bez możliwości sprzedaży biletów na odcinki krajowe. Rok temu przewoźnik złożył dziewięć wniosków do Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) dotyczących komercyjnych przewozów pasażerskich na trasach Kraków-Gdynia, Kraków-Warszawa i Gdynia-Warszawa.

RegioJet nie jest jedynym czeskim przewoźnikiem, którego składy mają dostęp do polskiej infrastruktury. Na podstawie decyzji UTK zgodę na obsługiwanie połączeń międzynarodowych uzyskały również firmy LeoExpress, FlixTrain i Gepard Express.

Tomasz Dawid Jędruchów (PAP), sek

