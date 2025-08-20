Korekta nie zaszkodziła złotemu

Globalne media, w tym ekonomiczne, żyją ponownie tematem Ukrainy. Natomiast na ten moment niewiele wskazuje na przełom, co jednak nie przeszkadza nastrojom rynkowym. Na Wall Street obserwujemy realizację zysków, jednak z innych powodów. Złoty pozostaje mocny.

Spotkanie Trump – Putin na Alasce i kolejne spotkanie amerykańskiego prezydenta z europejskimi liderami w Waszyngtonie przyciągnęły ogromną uwagę mediów, jednak na ten moment nie wydaje się, aby miały doprowadzić do jakiejś istotnej zmiany. Żądania Moskwy nadal pozostają absurdalnie wysokie i wydaje się, że kolejnym krokiem będą nowe sankcje na Rosję, które być może jeszcze zaognią konflikt. Jednocześnie Kreml nasilił w ostatnim czasie skalę agresji, nie wydaje się zatem, aby był skłonny do ustępstw potrzebnych do jakiegokolwiek postępu w negocjacjach. Mimo wszystko europejskie rynki radzą sobie dobrze, Eurostoxx50 jest na kilkumiesięcznych szczytach, zaś DAX zaledwie 2 proc. od historycznych szczytów.

Na Wall Street wczoraj doszło do nieco większego cofnięcia, natomiast dotyczyło ono przede wszystkim spółek technologicznych – głównie tych, które w ostatnim czasie były faworytami inwestorów takimi jak AMD czy Palantir. W zasadzie nie było istotniejszego czynnika przemawiającego za spadkami, wygląda to jak klasyczne „spuszczenie powietrza” z bardzo wygórowanych wycen spółek (po bardzo mocnym sezonie wyników).

Na wszystkie te sygnały niespecjalnie reaguje złoty – kurs EURPLN jest oazą stabilności. Warto mieć z tyłu głowy pewne czynniki ryzyka, takie jak niekorzystne trendy w wykonaniu budżetu (rosnące ryzyko nowelizacji budżetu, który przecież i tak rozpisany został przy ogromnym deficycie). Natomiast na ten moment nie przejawia się to w presji na rentowności obligacji, a dopiero taka sytuacja byłaby dla złotego bezpośrednim zagrożeniem.

Dziś w kalendarzu przede wszystkim minutes FOMC. Kurs EURUSD na razie zatrzymał się w klinczu, jednak pozostaje w trendzie wzrostowym. Minutes (godz. 20:00) pokażą, na ile wyceniane w pełni przez rynki cięcie stóp we wrześniu jest przesądzone. Wiemy o tym, że dwójka „prezydenckich” członków już za taką decyzją głosowała w lipcu, natomiast kluczowy na razie jest sentyment u pozostałych. O 8:50 euro kosztuje 4,25 złotego, dolar 3,65 złotego, frank 4,52 złotego, zaś funt 4,93 złotego.

dr Przemysław Kwiecień CFA, Główny Ekonomista XTB

