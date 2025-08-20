Kosiniak-Kamysz: upadek drona to prowokacja Rosji

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w środę, że obiekt, który spadł pod Osinami w powiecie łukowskim, to rosyjski dron. Jak podkreślił, jest to prowokacja Federacji Rosyjskiej, do której doszło w szczególnym momencie, kiedy trwają dyskusje o pokoju.

Mamy do czynienia z prowokacją Federacji Rosyjskiej, z rosyjskim dronem. Mamy do czynienia w szczególnym momencie, kiedy trwają dyskusje o pokoju, kiedy jest nadzieja na to, że ta wojna (…) ma szansę się zakończyć. Rosja po raz kolejny prowokuje - powiedział szef MON podczas konferencji w Warszawie.

Poinformował, że odbył odprawę z najważniejszymi dowódcami. - Rozmawialiśmy ze wszystkimi służbami. Takie odprawy trwają w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w Ministerstwie Obrony Narodowej. Jest współdziałanie wszystkich służb państwa ABW, SKW, Żandarmerii Wojskowej, policji, która pierwsza podjęła interwencję. Wszystkich naszych sojuszników, którzy też są na bieżąco informowani - wymienił.

Zapewnił, że MON jest też w kontakcie z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomirem Cenckiewiczem, a także z premierem i MSZ. Dodał, że wicepremier Radosław Sikorski podejmie odpowiednie kroki dyplomatyczne.

Wcześniej źródło PAP zbliżone do resortu obrony przekazało, że obiekt, który w nocy z wtorku na środę spadł i eksplodował pod Osinami w woj. lubelskim, to dron wojskowy, najprawdopodobniej tzw. wabik, pozbawiony głowicy bojowej, zwierający jedynie niewielką ilość materiałów wybuchowych.

Błaszczak: doktryna „nic się nie stało”

Wnioski po konferencji @KosiniakKamysz? Doktryna „nic się nie stało” wciąż obowiązuje w rządzie - wskazuje na X szef klubu parlamentarnego PiS, były szef MON Mariusz Błaszczak.

Polityk PiS wylicza w swoim wpisie:

-Minister nie wyjaśnił dlaczego obiekt nie został wykryty.

-Nie wyjaśnił nawet co jest tym obiektem i skąd nadleciał.

-Nie wytłumaczył czy system SKYcontrol był użyty na granicy.

-Stwierdził, że system SKYcontrol jest ulepszany, gdy w rzeczywistości MON wstrzymał jego modernizację.

-Przypisał sobie kontrakt na aerostaty, który został wynegocjowany w czasach rządów PiS.

-Nie wytłumaczył dlaczego wstrzymano budowę jednostki obrony przeciwlotniczej w Sobieszynie.

-Wykazał się bezczelnością mówiąc, że on takich sytuacji politycznie nie wykorzystywał, podczas gdy cały internet przypomina jego nawoływania do dymisji po sytuacji w Bydgoszczy.

-Ani minister ani nikt z rządu nie zareagował oficjalnie na fakt naruszenia polskiej, a więc również NATOwskiej przestrzeni powietrznej.

Po prowokacji wojennej FEDERACJI ROSYJSKIEJ - bardzo MIĘKKA konferencja prasowa @MON_GOV_PL @KosiniakKamysz po uderzeniu rosyjskiego drona 150 km w głąb terytorium RP - zaledwie 77 km w linii prostej do Miasteczka Wilanów… - zauważa były minister Jerzy Polaczek.

Brak państwowej reakcji @MSZ_RP do chwili obecnej - dodaje polityk.

PAP, sek

