Źródło MON: w Polsce spadł dron bojowy! Zapewne rosyjski

Obiekt, który spadł i eksplodował pod Osinami w woj. lubelskim, to dron wojskowy, ale pozbawiony głowicy bojowej, najprawdopodobniej tzw. wabik - przekazało w środę PAP źródło zbliżone do resortu obrony.

Jak dowiedziała się nieoficjalnie PAP w źródłach zbliżonych do MON, obiekt ten był dronem wojskowym, ale pozbawionym głowicy bojowej, zawierającym jedynie niewielką ilość materiałów wybuchowych.

To był dron „wabik” bez głowicy bojowej

Według informacji PAP, istnieją różne scenariusze, co do pochodzenia maszyny - mógł to być np. zabłąkany czy uszkodzony dron, który przyleciał np. zza białoruskiej lub ukraińskiej granicy, a jego niewielkie rozmiary i to, że poruszał się na niskiej wysokości, utrudniało jego wykrycie przez wojskowe systemy. Tego typu drony są konstruowane w ten sposób, aby maksymalnie utrudnić ich wykrycie m.in. przez wojskowe radary.

Jak wskazano, dron był najprawdopodobniej tzw. wabikiem - czyli dronem, którego zadaniem jest angażowanie systemów obrony przeciwlotniczej i odciąganie ich „uwagi” od dronów stricte bojowych.

Wybuch uzbrojonego rosyjskiego DRONA: 45 km od Zakładów Azotowych w Puławach, 37,5 km od lotniska Dęblin, 47 km od lotniska Mińsk Mazowiecki, 84 km od @ChopinAirport – skomentował ustalenia prokuratury były minister infrastruktury Jerzy Polaczek

Błaszczak: czy działa system antydronowy?

Skoro do opinii publicznej przedostało się zdjęcie obiektu, który spadł, rząd powinien bezzwłocznie poinformować co nim jest. Gdyby do takiej sytuacji doszło za czasów rządów PiS, wszyscy politycy opozycji domagaliby się natychmiastowej dymisji - pisze na X szef klubu parlamentarnego PiS, były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Ja domagam się rzetelnej informacji i potwierdzenia czy prawdą jest, że @MON_GOV_PL przestał korzystać z systemu antydronowego SKYctrl zakupionego w czasach rządów PiS, który mógłby wykryć ten obiekt.

Jeśli potwierdzą się te informacje, będzie to oznaczało całkowitą kompromitację kierownictwa resortu - podkreśla Błaszczak.

Wojsko Polskie korzysta z systemu antydronowego SKYctrl; wykorzystujemy każdy system, który służy wzmocnieniu bezpieczeństwa państwa - zapewnił resort obrony w odpowiedzi na krytykę b. szefa MON Mariusza Błaszczaka ws. drona, który spadł pod Osinami w woj. lubelskim.

Korzystanie powinno oznaczać rozstawienie go na odpowiednich odcinkach na granicy, a nie przechowywanie w magazynach. Jeśli resort używał SKYctrl, to dlaczego dron nie został wykryty? Dlaczego zrezygnowano z modernizacji SKYctrl? Dlaczego nie ma żadnych postępów w sprawie budowy jednostki obrony przeciwlotniczej w Sobieszynie? - replikuje Mariusz Błaszczak.

Muller: a gdzie jest premier Tusk?

Czy w związku z podejrzeniem upadku rosyjskiego obiektu latającego na terytorium Polski premier @donaldtusk postanowił przerwać odpoczynek? Czy nadal się wyleguje? - pisze europoseł PiS Piotr Muller.

