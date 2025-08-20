W czwartek seria ważnych danych makro. Co ze złotym?

Zdaniem strategów, na rynku brakuje nowych impulsów kierunkowych dla polskiej waluty i krajowych obligacji. W czwartek oczekują oni stabilizacji EUR/PLN nieco nad poziomem 4,24 i USD/PLN w okolicy poziomu 3,64. Rentowności krajowych obligacji mogą nieznacznie spadać.

„Podczas dzisiejszej sesji złoty pozostaje stabilny w relacji do euro, kurs EUR/PLN oscyluje ok. poziomu 4,25. Na bazowych rynkach FX nieznacznie traci amerykański dolar, co przekłada się na spadek kursu USD/PLN do poziomu ok. 3,64. Na rynku brakuje nowych impulsów kierunkowych dla polskiej waluty. Dotychczasowe postępy w negocjacjach w sprawie Ukrainy najprawdopodobniej zostały już zdyskontowane” - powiedział PAP Biznes Andrzej Kiedrowicz, strateg rynkowy PKO BP.

„Impulsem dla dalszego umocnienia złotego, a zarazem do przełamania wsparcia średnioterminowego trendu bocznego na EUR/PLN, przebiegającego w okolicy poziomu 4,24, mogłoby być wyznaczenie daty bezpośredniego spotkania Władimira Putina z Wołodymirem Zełenskim, przy współudziale Donalda Trumpa. Perspektywa osiągnięcia porozumienia pokojowego zdjęłaby z rynku część premii za ryzyko nakładanej na waluty regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Uważam jednak, że nie nastąpi to w perspektywie najbliższych dni” - dodał.

Jego zdaniem, dane z polskiej gospodarki, które zostaną opublikowane w czwartek, także nie będą miały znaczącego wpływu na kurs polskiej waluty.

„Również jutrzejsze dane z polskiej gospodarki (produkcja przemysłowa, inflacja PPI oraz dane dotyczące wynagrodzeń) raczej nie będą miały bezpośredniego przełożenia na notowania złotego, aczkolwiek lepsze od oczekiwań odczyty wsparłyby fundamentalnie siłę naszej waluty” - powiedział.

W środę o godz. 20.00 zostanie opublikowany protokół z posiedzenia FOMC.

„Dzisiejsze wieczorne zapiski +minutek+ z lipcowego posiedzenia Rezerwy Federalnej raczej nie będą miały większego wpływu na notowania amerykańskiego dolara, ponieważ posiedzenie to miało miejsce przed publikacją bardzo słabego raportu NFP z amerykańskiego rynku pracy” - powiedział Andrzej Kiedrowicz.

„Stąd też oczekujemy w perspektywie jutrzejszego dnia stabilizacji kursów na parze EUR/PLN nieco ponad poziomem 4,24 i na USD/PLN w okolicy poziomu 3,64” - dodał.

Rynek długu

Zdaniem Andrzeja Kiedrowicza, czwartkowe dane z krajowego rynku będą miały niewielki wpływ na notowania polskich obligacji.

„Na krajowym rynku stopy procentowej nie widzimy większych przesunięć notowań obligacji skarbowych. Na ten moment brakuje nowych impulsów ze strony ważnych odczytów danych makro. W perspektywie najbliższych dni notowania krajowych papierów mogą wspierać spadki notowań surowców energetycznych, które mogłyby mieć pozytywne przełożenie na procesy dezinflacyjne oraz ostrożny optymizm inwestorów dotyczący możliwości zakończenia wojny na Ukrainie” - powiedział.

„W naszej opinii jutrzejsza sesja, która będzie obfitowała w dane z polskiej gospodarki, nie przyniesie mocniejszych ruchów kierunkowych dla polskich obligacji, choć spodziewamy się kontynuacji nieznacznego spadku ich rentowności, w szczególności jeśliby dane odnośnie dynamiki płac okazały się nieco niższe od oczekiwań” - dodał.

