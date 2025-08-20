TYLKO U NAS
Hołownia odsunie Tuska od władzy
Maszyna zmian ruszyła – pisze w tygodniku „Sieci” Stanisław Janecki. Według znanego publicysty obecna koalicja rządząca nie dotrwa do końca kadencji.
W koalicji 13 grudnia trwa wojna. Platforma i Polska 2050 Szymona Hołowni przerzucają się odpowiedzialnością za aferę KPO, która, w zgodnej opinii ekspertów, może być dla obecnego rządu Tuska tym, czym była afera taśmowa dla jego poprzedniego gabinetu.
Przygoda dobiega końca
- Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ma już świadomość, że przygoda jego samego i Polski 2050 w koalicji rządzącej dobiega końca. Musi więc uciec do przodu. Z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz obawia się, że Polskie Stronnictwo Ludowe znajdzie się pod progiem wyborczym albo zostanie pożarte przez Tuska, jeśli będzie trwało w obecnych układach – charakteryzuje nastroje wśród partnerów Platformy publicysta tygodnika „Sieci” Stanisław Janecki.
Według dziennikarza „wbrew zaprzeczeniom od kilku miesięcy toczą się rozmowy o zmianie układu rządzącego, czyli odsunięciu Koalicji Obywatelskiej (KO) i Donalda Tuska od władzy”.
Jaka nowa koalicja?
Kto miałby stworzyć nową koalicję? PiS, Konfederacja i Polska 2050 „przy ewentualnej neutralności PSL lub jego warunkowym wsparciu w konkretnych sprawach” – dowodzi Janecki.
Tyle tylko, że mniejsze partie boją się takiego rozwiązania przed wyborami parlamentarnymi w2027 r. Ale maszyna zmian ruszyła – podkreśla publicysta w najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci”.
