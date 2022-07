Wstrząsające odkrycie! W paczce z Chin była... czaszka

Funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili próbę przemytu z Chin czaszki krokodyla z gatunku zagrożonego wymarciem - poinformowała rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Warszawie starszy rewident Justyna Pasieczyńska.

Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego pracujący w oddziale Celnym I Pocztowym w Warszawie skontrolowali przesyłkę pocztową z Chin. „W przesyłce znaleźli czaszkę krokodyla” - przekazała Pasieczyńska.

„Zgodnie z deklaracją paczka miała zawierać model czaszki o wartości 1 dolara. Odbiorcą był mieszkaniec województwa mazowieckiego. Eksperci ustalili, że spreparowana czaszka należy do przedstawiciela gatunku chronionego konwencją waszyngtońską o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami zagrożonymi wyginięciem (zwaną też CITES od ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)” - tłumaczyła.