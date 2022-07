Morawiecki: banki muszą stosować obowiązujące regulacje

Banki muszą się stosować do obowiązujących regulacji; apeluję o zgłaszanie do UOKiK przypadków utrudniania przez banki udzielania wakacji kredytowych; jeśli będzie łamane prawo, będą surowe kary - mówił premier Mateusz Morawiecki na piątkowej konferencji prasowej.

Premier Mateusz Morawiecki został zapytany na piątkowej konferencji prasowej o przypadki, w których banki utrudniają składanie wniosków o wakacje kredytowe.

Już jest interwencja prezesa UOKiK, ponieważ takie zachowanie banków jest absolutnie niedopuszczalne. Będziemy szukać tego typu zachowań i je piętnować, ponieważ banki muszą się stosować do regulacji, które zostały przyjęte przez rząd PiS i przez polski Sejm - powiedział Morawiecki.

Słyszałem o takich zachowaniach, że banki próbują zniechęcać. Szanowni rodacy, zgłaszajcie takie przypadki do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wiem, że on już stara się przekierować znaczne siły kadrowe, eksperckie i analityczne, by wyłapywać tego typu przypadki. Na pewno będą stosowane surowe kary w przypadku łamania prawa – mówił Mateusz Morawiecki.