Niedźwiedziopies! Nowe odkrycie uczonych

Skamieniałości prehistorycznego wymarłego drapieżnika, groźnego niedźwiedziopsa, odkryto w Pirenejach – informują naukowcy na łamach pisma „PeerJ”.

Amficjony, popularnie zwane niedźwiedziopsami, należały do wymarłej odnogi ssaków drapieżnych. Pojawiły się ok. 36 mln lat temu, a wymarły ok. 7,5 mln lat temu. Niedźwiedziopsy mogły ważyć nawet 320 kg.

Skamieniałość żuchwy nieznanego wcześniej gatunku z rodziny amficjonów odkryli paleontolodzy w Pirenejach. Zespół prowadził prace pod kierunkiem Bastiena Mennecarta z Muzeum Historii Naturalnej w Bazylei (Szwajcaria).

Żuchwę datowano na 12,8-12 mln lat. Znaleziono ją w Sallespisse w południowo-zachodniej Francji. Odznacza się ona wyjątkowym układem zębów. W odróżnieniu od innych amficjonów ten gatunek wyposażony był w dodatkowy, czwarty ząb przedtrzonowy.

Z powodu tej różnicy naukowcy postanowili utworzyć nie tylko nowy gatunek, ale i rodzaj. Nadano mu nazwę Tartarocyon na cześć Tartaro, potężnego, jednookiego giganta z mitologii Basków. Tarataroyon mógł ważyć ok. 200 kg.

Więcej - na stronie publikacji źródłowej (https://peerj.com/blog/post/115284885812/a-large-predator-from-the-pyrenees/).

PAP/ as/