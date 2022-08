Zniszczone HIMARSy? To fake news!

Rzecznik Pentagonu zaprzeczył doniesieniom Kremla, jakoby armia rosyjska miała zniszczyć sześć wyprodukowanych w USA systemów rakietowych typu HIMARS.

Rosyjska agencja Interfax cytowała we wtorek wypowiedź ministra obrony Federacji Rosyjskiej Siergieja Szojgu, który poinformował o zniszczeniu HIMARSów na Ukrainie.

„Jesteśmy świadomi tych najnowszych twierdzeń ministra Szojgu i są one ponownie ewidentnie fałszywe” - powiedział rzecznik Pentagonu Todda Breasseale i dodał:”to, co ma miejsce, to fakt, że Ukraińcy stosują z druzgocącą dokładnością i skutecznością, każdy z precyzyjnych systemów rakietowych, które USA, nasi sojusznicy i partnerzy zapewnili im (Ukraińcom) do obrony przed brutalną, zbrodniczą inwazją Rosji”.

Rosja wielokrotnie deklarowała, że zniszczyła znajdujące sie na Ukrainie HIMARSy, ale jak do tej pory nie przedstawiła dowodów potwierdzającą tę tezę - przypomina Reuters.

Ukraińscy oficjele poinformowali, że armia ukraińska obsługuje około tuzina systemów HIMARS, których dokładność i duży zasięg pozwoliły Kijowowi zmniejszyć przewagę artyleryjską Rosji.

PAP/ as/