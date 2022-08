Miedź w Londynie drożeje po ożywieniu na chińskim rynku

We wtorek po południu rośnie cena baryłki ropy naftowej Brent na giełdzie w Londynie o 0,19 proc. do 113,63 dol. Spadają natomiast notowania ropy naftowej WTI w Nowym Jorku o 0,01 proc. do 110,28 dol. za baryłkę. Gaz zdrożał o 0,25 proc.