Chińska żywność drożeje w zaskakującym tempie, ale inflacja pozostaje niska

Ceny podstawowych produktów rosną w Państwie Środka, a mimo to wskaźniki inflacyjne pozostają niskie

Wieprzowina jest najpopularniejszym gatunkiem mięsa w Chinach, a wahania ceny zazwyczaj dobrze odzwierciedlają ogólne ceny żywności. Według danych rok do roku, cena wieprzowiny wzrosła o 20,2% w lipcu. W porównaniu z poprzednim miesiącem, podrożała o 25,6%.

Wzrost cen wynika przede wszystkim z niechęci gospodarstw do sprzedaży wieprzowiny. Rolnicy mają nadzieję, że podrożeje ona jeszcze bardziej, co pozwoli im na znaczny wzrost zysków. Z uwagi na fakt, że produkcja trzody chlewnej jest coraz droższa, a powtarzające się lockdowny w Chinach nie służą stabilnej sprzedaży.

Eksperci spodziewają się jednak, że ceny wieprzowiny raczej nie będą już rosnąć, chociaż nie można tego wykluczyć. Zbliżając się chińskie święta we wrześniu i październiku zdecydowanie wpłyną na wzrost popytu na wieprzowinę, co z jednej strony może być impulsem do uwolnienia sprzedaży, z drugiej zaś – stać się czynnikiem proinflacyjnym.

Nie tylko ceny wieprzowiny poszły znacząco w górę. Świeże owoce i warzywa kosztują kolejno 16,9% i 12,9% więcej niż w ubiegłym roku, co bardzo negatywnie odbija się całościowo na cenach żywności.

Co ciekawe jednak, chińska inflacja rok do roku wynosi jedynie 2,7% za lipiec i jest nawet niższa, niż przewidywał Reuters (2,9%). Ceny produktów nieżywnościowych wręcz spadły średnio o 0,1% w porównaniu z czerwcem.

W porównaniu do zeszłego roku, ceny turystyczne wzrosły jedynie o 0,5%, do czego z całą pewnością przyczyniła się sytuacja pandemiczna.

Dane te wskazują na dosyć istotne problemy chińskiej gospodarki. Niska inflacja powinna teoretycznie cieszyć, lecz ceny żywności zdecydowanie idą w górę. W połączeniu ze spadkiem zapotrzebowania na nieżywnościowe produkty, może to oznaczać zwalnianie chińskiej gospodarki. Co więcej, może to oznaczać wzrost ubóstwa przeciętnego obywatela, pomimo teoretycznego wzrostu PKB. W drugim kwartale 2022 wyniósł on jedynie 0,4% w porównaniu do 4,8% w pierwszym kwartale, co oznacza znaczące spowolnienie. Istnieje zatem uzasadnione ryzyko, że recesja wystąpi również w Chinach. Na razie jednak prognozy przewidują, że całościowo w 2022 gospodarska chińska urośnie o około 4%.

Źródło: CNBC