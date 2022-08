Wang Yi ostrzegł inne kraje, aby nie powtarzały zachowań USA

Minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi ostrzegł inne kraje, aby nie powtarzały „politycznych zachowań” USA w Tajwanie. Wang twierdzi, że politycy w niektórych krajach działają we własnym „interesie politycznym” i angażują się w „demonstracje polityczne”, popierając politykę Waszyngtonu wobec Tajwanu

Siły niepodległościowe na Tajwanie zostały również powiadomione przez chińskiego ministra spraw zagranicznych, aby „nie zrozumieli sytuacji źle i nie podważali ich potencjału”. Według niego ostatnia wizyta Pelosi była polityczną prowokacją i Pekin musiał działać w celu obrony swojej suwerenności.

Pelosi stwierdziła jednak w środę, że wieloletni stan pokoju w regionie został zakłócony przez bezprecedensowe ćwiczenia wojskowe Pekinu po jej wizycie.

To, co widzieliśmy w Chinach, to próba ustanowienia czegoś w rodzaju nowych norm (…) Nie pozwolimy Chinom izolować Tajwanu – kontynuowała Pelosi.