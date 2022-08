Mocna zwyżka cen ropy! Co z cenami na stacjach?

Ropa naftowa Brent w piątek ok. godz.18.30 drożeje na giełdzie w Londynie o 2,87 proc., do 104,75 dol. za baryłkę. W górę idą też notowania ropy naftowej WTI w Nowym Jorku - o 3,71 proc., do 100 dol. za baryłkę