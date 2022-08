2 września pilne posiedzenie Sejmu

2 września odbędzie się pilne posiedzenie Sejmu - poinformowała w środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek (PiS). Izba zajmie się rządowymi projektami ustaw wprowadzającymi dodatkowe możliwości dofinansowania innych źródeł ciepła niż węgiel, a także projektem ustawy o wsparciu dla przedsiębiorców znad Odry.

Podjęłam decyzję o zwołaniu na 2 września pilnego posiedzenia Sejmu. Chcę, aby Izba przyjęła m.in. trzy bardzo ważne społecznie projekty - powiedziała Elżbieta Witek.

Wyjaśniła, że chodzi m.in. o przyjęte we wtorek projekty dwóch ustaw, które mają pomóc w dofinansowaniu ciepła z innych źródeł niż węgiel. Pierwsza dotyczy wsparcia odbiorców ciepła używających do opalania pelletu, LPG, oleju opałowego, drewna opałowego i używających ciepła systemowego. Drugi projekt powiększa wsparcie samorządów, które otrzymają w tym roku dodatkowo prawie 13,7 mld zł z przeznaczeniem m.in. na dopłaty do ciepła, na wydatki bieżące czy inwestycje.