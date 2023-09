Marszałek Witek: zrealizujemy program Przyjazne Osiedle

Zrealizujemy program Przyjazne Osiedle, który jest adresowany do mieszkańców bloków z wielkiej płyty - zapowiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek w Jeleniej Górze. Dodała, że na remonty przeznaczonych zostanie kilka miliardów złotych w ciągu najbliższych kilku lat

Podczas konferencji prasowej w Jeleniej Górze w poniedziałek liderka listy KW Prawa i Sprawiedliwość w okręgu nr 1, obejmującym ziemię legnicką i jeleniogórską, marszałek Sejmu przypomniała wszystkich kandydatów, startujących z tej listy i ubiegających się o mandaty senatorskie.

My uważamy, że Polacy mają prawo mieć jednakowe możliwości nie tylko do tego, aby żyć godnie i spokojnie, ale także mieszkać w warunkach, które są dla nich naprawdę czymś ważnym. To są także często rodziny z małymi dziećmi, które kupiły mieszkanie w bloku już po kimś. I oni także potrzebują, by to było miejsce bezpieczne dla nich i ich dzieci - powiedziała Witek.

Wyjaśniła, że program pochłonie kilka miliardów złotych i jest zaplanowany na kilka – nawet na 10 lat, ponieważ takich bloków jest w Polsce bardzo dużo.

Wśród siedmiu punktów programu „Przyjazne Osiedle” jest: dobudowa wind w blokach, budowa miejsc postojowych dla samochodów oraz garaży, termomodernizacja budynków, remont instalacji elektrycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych, fotowoltaika na dachach bloków, poprawa akustyki mieszkań oraz architektura zieleni. Program miałby trwać 10 lat, a jego koszt w pierwszym roku funkcjonowania wynieść co najmniej 5 mld zł.

Witek podkreśliła, że PiS realizuje już złożone jeszcze przed początkiem kampanii wyborczej obietnice, takie jak np. bezpłatne leki dla seniorów i osób do 18 roku życia oraz bezpłatne autostrady.

To co obiecywaliśmy, to zostało już wdrożone. Przed nami prezentacja programu, która nastąpi wkrótce, ale od dziś będziemy prezentować jeden punkt programu. Dziś chcę przedstawić program +Przyjazne Osiedle+, który jest bardzo ważny dla tych ludzi w takich miastach jak: Jelenia Góra, Legnica, Jawor, Kamienna Góra, którzy ponad 30 lat temu wprowadzili się do bloków z tzw. wielkiej płyty - mówiła marszałek Sejmu.

Dodała, że takie budynki – zwykle bez windy – wymagają remontów, termomodernizacji i dobudowy windy.

Dlatego chcemy uruchomić na wzór Programu inwestycji Strategicznych program, z którego będziemy dofinansowywać w znacznych stopniu takie inwestycje, które mają pomóc mieszkańcom naszych miast, mieszkających w blokach z wielkiej płyty. Tak, żeby żyło im się dobrze, wygodnie, bezpiecznie - powiedziała Witek.

Przypomniała, że „Bezpieczna przyszłość Polaków” to hasło PiS w wyborach, ale w kwestii bloków program zakłada też energooszczędność i modernizację obiektów.

Stąd będzie dopłata do fotowoltaiki. Będziemy chcieli pomóc władzom samorządowym w budowie lub rozbudowie parków przy takich blokach, czy też miejsc, które są placami zabaw dla najmłodszych. Pozwoli to też zadbać o to, co po 30 latach wymaga już remontu, czyli sieci wodociągowej, kanalizacyjnej. To są olbrzymie koszty - powiedziała Witek.

Przekazała, że cały program partii będzie przedstawiony w pierwszej połowie września, ale zachęciła, by codziennie zapoznawać się z każdym nowym, przedstawionym punktem programu.

Szef rządu Mateusz Morawiecki ogłosił w poniedziałek założenia programu PiS „Przyjazne Osiedle”, polegającego na modernizacji i rewitalizacji osiedli oraz bloków z tzw. wielkiej płyty.

PAP, mw