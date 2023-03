Marszałek Sejmu: Minister Kowalczyk nie powinien podawać się do dymisji

Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zdecydowanie nie powinien podawać się do dymisji; rozumiem, że jest trudna sytuacja w rolnictwie, ale wszyscy powinniśmy pamiętać czym ona jest spowodowana - wojną na Ukrainie - powiedziała we wtorek w Polsat News marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

W sobotę podczas wizyty w Sierpcu (mazowieckie) prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że PSL w imieniu grupy posłów złożyło w Sejmie wniosek o odwołanie ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka. Zdaniem szefa ludowców, „polska wieś przeżywa obecnie największy od dekad kryzys”.

Złożenie wniosku o odwołanie ministra rolnictwa szef ludowców zapowiadał już wcześniej. Minister Kowalczyk, komentując tę deklarację, stwierdził wtedy, że wniosek będzie dobrą okazją do pokazania działań jego resortu.

Marszałek Sejmu pytana we wtorek w Polsat News, czy minister Kowalczyk powinien podać się do dymisji po protestach rolniczych odparła, że „zdecydowanie nie”.

Zaznaczyła, że wicepremier Kowalczyk ma zaplanowany „okrągły stół” w tej sprawie. „Myślę, że niedługo będzie komunikował tę realną pomoc, którą będzie kierował do rolników” - dodała marszałek Sejmu.

Zdaniem marszałek Witek, „rolników trzeba wysłuchać”.

Oni mają swoje racje, mają żal, bo sytuacja jest trudna, ale trzeba im też wytłumaczyć i przekazać informacje na ten temat, w jaki sposób będziemy pomagać, bo przypomnę, że Unia Europejska też wprowadziła pewne ograniczenia, które nas - jako Polskę - zobowiązują- powiedział Elżbieta Witek.

Trzeba te emocje studzić, przede wszystkim rozmawiać, tłumaczyć i pokazywać propozycje rozwiązań i wicepremier Kowalczyk będzie to robił- powiedziała marszałek Sejmu. Natomiast - jak dodała - jeśli chodzi o odwoływanie naszego ministra, to opozycja praktycznie prawie cały rząd nam już odwołała w ciągu tej kadencji Sejmu”. Także nie dziwi mnie, że gdy pojawia się pierwsza trudna sytuacja w rolnictwie, to jest wniosek o dymisję. Za każdym razem jest dokładnie tak samo - mówiła marszałek Sejmu.