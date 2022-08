Zełenski: Inwestując w Ukrainę zapobiegniecie kolejnym kryzysom

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżył w poniedziałek Rosję o terroryzm gospodarczy, polegający na uniemożliwieniu krajom europejskim gromadzenia gazu przed sezonem zimowym. Ukraiński prezydent przemawiał on line na konferencji energetycznej w Stavanger w Norwegii

Nie po raz pierwszy niezależność Europy od Rosji, w szczególności w energetyce, ma zasadnicze znaczenie dla wszystkich Europejczyków. A razem z Ukrainą Europa jest w stanie zrobić znacznie więcej niż z Rosją. Nie chcemy oglądać się za siebie i powtarzać, kto nas nie słyszał. Ale Ukraina chce, żebyśmy wszyscy nie stracili możliwości, jakie mamy w tym historycznym momencie — powiedział Zełenski.

Według niego Ukraina może stać się jednym z gwarantów bezpieczeństwa energetycznego kontynentu europejskiego i wezwał do inwestycji w ukraiński przemysł gazowy.

Ukraina może stać się jednym z gwarantów bezpieczeństwa energetycznego kontynentu europejskiego – przekonywał Zełenski. - Razem z Ukrainą będziecie mogli ponownie zapobiec kryzysom cenowym. Posiadamy unikalny system magazynowania gazu w pobliżu granicy UE o pojemności ponad 30 mld metrów sześciennych.

Prezydent podkreślił również, że Ukraina posiada znaczne zasoby gazu ziemnego i wezwał inwestorów do udziału w zagospodarowaniu złóż i wydobycia.

Rosyjscy przywódcy marzyli o zabraniu nam tej części naszego bogactwa narodowego. Ale nie pozwolimy na to. Zapraszamy wszystkich inwestorów, wykonawców, firmy usługowe do wydobywania gazu na Ukrainie. Jeśli chcesz nam pomóc pragmatycznie - to jest narzędzie: pozyskiwanie koncesji, zawieranie umów na dystrybucję produktów, prowadzenie poszukiwań i wierceń. Nasze złoża gazowe mogą odgrywać taką samą stabilizującą rolę dla Europy, jak złoża, przykładowo w Norwegii — podkreślił Zełenski.

Ponadto poinformował, że Ukraina przygotowuje się do zwiększenia eksportu energii elektrycznej do krajów UE.

W czasie wojny zapewniamy ten eksport, a nasza energia elektryczna jest znacznie tańsza niż ta, która jest teraz na rynku — zaznaczył.

„Zielona” energia na Ukrainie

Prezydent Ukrainy zachęcał także do inwestowania w „zieloną” energię, a Ukraina, jego zdaniem, jest jedną z najlepszych lokalizacji do zaopatrywania Europy w „zielony” wodór, ponieważ ma wszystko, co do tego niezbędne:

Dość ziemi, dobry wiatr, dobre słońce, gotowa logistyka energetyczna – potężne linie energetyczne, gazociągi, które po odpowiednim uszlachetnieniu mogą być wykorzystywane do produkcji wodoru — przekonywał.

Zełenski wezwał także do nałożenia sankcji na rosyjską grupę Rosatom za „szantaż radiacyjny” w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, okupowanej przez armię rosyjską.