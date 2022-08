Branża budowlana rośnie. Chiny na czele

Przychody 100 największych firm budowlanych z całego świata w 2021 r. wzrosły o 14,1 proc. do 1,8 bln dolarów - poinformował w środę Deloitte. Prawie 55 proc. przychodów przypada firmom budowlanym z siedzibą w Chinach.

W 2021 r. na całym świecie branża budowlana odnotowała wzrost. Dynamiczny rozwój światowej branży budowlanej spowolnił najpierw w efekcie kryzysu wywołanego przez COVID-19, a w ostatnim czasie ze względu na gospodarcze konsekwencje inwazji Rosji na Ukrainę. Mimo zmiany globalnych priorytetów inwestycyjnych, perspektywy sektora pozostają pozytywne - wskazano w raporcie The Global Powers of Construction 2021 firmy doradczej Deloitte o stanie branży budowlanej w 2021 r. Obejmuje on 100 największych światowych firm budowlanych pod względem sprzedaży oraz 30 według kapitalizacji rynkowej.

Zgodnie z raportem łączne przychody 100 największych firm rankingu wzrosły o 14,1 proc. do 1,8 bln dol., a w porównaniu do 2019 r. wzrost był wyższy o 24,5 proc. Kapitalizacja rynkowa analizowanych spółek wzrosła w 2021 r. o 13,3 proc. rdr., do 662,5 mln dol. Aż 71 podmiotów odnotowało zwiększoną sprzedaż, a 49 osiągnęło w tym obszarze wzrosty dwucyfrowe.

Raport przewiduje jednak niemal dwukrotne zmniejszenie globalnego wzrostu sektora: z 6,1 proc. w 2021 r. do 3,6 proc. w 2022 i 2023 r.

Najpierw pandemia, a obecnie globalna niepewność będąca skutkiem wojny spowodowały, że nastawienie wielu inwestorów, szczególnie infrastrukturalnych, uległo zmianie. Tendencje widać także na polskim rynku, gdzie przedsiębiorcy muszą borykać się z rosnącymi kosztami i ograniczoną dostępnością materiałów oraz wysoką inflacją. Ponadto firmy operujące w Polsce zmagają się z brakiem rąk do pracy spowodowanym m.in. powrotem wielu pochodzących z Ukrainy pracowników do ojczyzny - mówi ekspert Deloitte ds. sektora budowlanego i nieruchomościowego, Łukasz Michorowski.

W ujęciu geograficznym prawie 55 proc. przychodów pochodzi od firm z siedzibą w Chinach, pozostałe – głównie z Europy (w szczególności z Francji i Hiszpanii), Japonii, Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej.

Chiny zajęły także pierwsze miejsce na podium w kontekście najwyższych przychodów: spośród chińskich spółek najlepiej wypadła China State Construction Engineering, z 293 mld dol. deklarowanego przychodu.

Z kolei dynamika kapitalizacji rozkłada się inaczej pod względem geograficznym. Największe wzrosty zanotowały firmy z USA (28,4 proc.) i Japonii (20,4 proc.). W Europie było to 8,4 proc., a wartość dominujących pod względem przychodów przedsiębiorstw z Chin zwiększyła się tylko o 2,7 proc. Europa prowadzi w rankingu największych firm pod względem pochodzenia - w pierwszej setce znalazło się 40 podmiotów ze Starego Kontynentu.

PAP/RO